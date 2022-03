Architekci dla Ukrainy. Ze starych siatek sportowych uszyją maskownice

Architekci z Dekor Studio Marta Hojna dokładają również cegiełkę do pomocy Ukrainie.

"Zbieramy stare siatki sportowe (z bramek piłkarskich, siatki do siatkówki, tenisa, paintballa, etc.). Będą z nich szyte maskownice dla ludzi i sprzętu na Ukrainie. 🇺🇦

Pierwsze siatki już do nas dotarły. Przyjmiemy siatki w każdym stanie! Zbiórka jest prowadzona również na terenie Tarnowa i okolic" - czytamy na facebooku Dekor Studio Marta Hojna.

Także studenci ASP we Wrocławiu i łódzkiej ASP plotą siatki maskujące dla Ukrainy.

