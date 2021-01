Architekci grają dla WOŚP po raz trzeci

Już po raz trzeci architekci zaangażowali się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W przedsięwzięcie zaangażowało się aż 11 biur projektowych. A wszystko za sprawą akcji zorganizowanej przez platformę Architecture Snob.

Już 31 stycznia odbędzie się 29. Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Platforma Architecture Snob po raz kolejny włącza się w zbiórkę organizując akcję „Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W przedsięwzięcie zaangażowało się aż 11 biur projektowych!

W trakcie dwóch poprzednich edycji „Architekci grają dla WOŚP” zebraliśmy łącznie ponad 60 tys. zł. W ubiegłym roku pracownia architektoniczna Karpiel Steindel Architektura przekazała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy indywidualny projekt domu jednorodzinnego bez limitu powierzchni, czym wzbudzili spore zainteresowanie nie tylko środowiska architektonicznego.

Hasłem przewodnim tegorocznej zbiórki jest „Finał z głową”. Tym razem fundacja Jurka Owsiaka będzie skupiać się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Architecture Snob po raz trzeci zrzesza polskich architektów, którzy zechcieli włączyć się w akcję. A jako, że „z głową” należy również podchodzić do kwestii eksploatacji naszej planety, tym razem na aukcjach znajdziecie usługi związane z ekologicznymi, zrównoważonymi i zielonymi rozwiązaniami.

– Niezmiernie cieszy mnie odzew środowiska architektonicznego na apel WOŚP i Architecture Snob. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami potrzebnym sprzętem uda nam się wesprzeć placówki medyczne w całym kraju, a proekologicznym przekazem zwrócić uwagę na problem degradacji naszej planety i pokazać, że każde działanie w tej kwestii ma znaczenie – mówi Jurek Owsiak.

Gratką tegorocznej edycji „Architekci grają dla WOŚP” będzie bez wątpienia koncepcja przebudowy domu w duchu zero waste o maksymalnej powierzchni użytkowej do 200 m2 od Maćków Pracownia Projektowa. Wśród oferowanych usług znalazły się również koncepcja ekologicznej zmiany elewacji lub termomodernizacji domu mech.build, projekt ekologicznej elewacji od Molecule Architecture oraz rearanżacja mieszkania z wykorzystaniem już zastanych elementów w wykonaniu Miłych Młodych Ludzi. Wylicytować można projekt wymiany starego kominka/kopciucha od Bizmet, aranżację łazienki od Less More Studio Projektu oraz projekt dowolnego pomieszczenia od Pracowni Babie Lato. Swoje konsultacje oferują Małeccy Biuro Projektowe, OVO Grąbczewscy Architekci oraz DEMIURG. Z myślą o architektach, którzy chcieliby włączyć się w akcję z drugiej strony, PLN Design Group zaproponował indywidualne szkolenie z budowania marki i nawiązywania relacji z mediami.

Wszystkie aukcje toczą się do 14 lutego na platformie Allegro.