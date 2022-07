Architekci kontra kryzys w centrum uwagi finisażu wystawy "Plany na przyszłość"

Od 4 do 7 sierpnia w Pałacu Zamoyskich, siedzibie SARP Warszawa odbędzie się finisaż wystawy Plany na przyszłość | LAB.

REKLAMA

4 sierpnia rozpocznie się czterodniowy finisaż wystawy Plany na przyszłość | LAB, który potrwa do 7 sierpnia.

Plany na przyszłość | LAB to wystawa prezentująca Warszawę przyszłości - zbiór projektów architektów i architektek, które w najbliższym czasie zostaną zrealizowane w stolicy.

Finisaż wystawy, nazwany Świętem Architektury pokaże, jakie ważne role biorą na siebie architekci tworząc otaczającą nas przestrzeń, kreując ją w często niełatwej rzeczywistości.

Kiedy świat pogrąża się w kryzysie wszyscy, w tym architekci, stają przed koniecznością ustosunkowania się wobec zastałych problemów i wyzwań. Kryzys ma kilka połączonych wymiarów wpływających na pracę architektów i inżynierów – pandemię, radykalne zmiany klimatu, konflikty zbrojne i bezprecedensowe migracje ludności oraz towarzyszący im brak stabilności politycznej i ekonomicznej dotyczą przecież zarówno środowiska naturalnego, jak i świata zbudowanego przez człowieka. Jak my – obywatele i projektanci – możemy dziś i w najbliższej przyszłości sprostać globalnym wyzwaniom? Ignorować zmiany i udawać, że nic się nie dzieje? Uciekać?! Zmieniać podejście do tego co i jak projektujemy?

Święto Architektury, w tym roku, poświęcone jest roli, jaką projektanci odgrywają w walce z kryzysami. Już 4 sierpnia rozpocznie się czterodniowy finisaż wystawy Plany na przyszłość | LAB, który potrwa do 7 sierpnia. Aktywności odbędą się w Pałacu Zamoyskich, siedzibie SARP Warszawa przy ul. Foksal 2.

– Święto Architektury organizujemy po raz pierwszy i mamy nadzieje, że począwszy od tego roku, będziemy cyklicznie zapraszać Państwa do celebracji wspólnego czasu z nami, architektami. Święto Architektury będzie pokazywać jaką rolę pełni w życiu każdego człowieka architektura. Mamy też nadzieję, że dzięki temu projektowi środowisko polskich architektów będzie dla Państwa bardziej widoczne i rozpoznawalne – komentuje Magda Maciąg, kuratorka wystawy.

Do 7 sierpnia w ZODIAKu Warszawskim Pawilonie Architektury można też zobaczyć wystawę Plany na przyszłość.

Święto Architektury 4 - 7 sierpnia 2022

zespół kuratorski: Jan Chwedczuk, Magda Maciąg, Marta Wójcicka

aranżacja architektoniczna: Julia Lasek

koordynacja i produkcja: Katarzyna Adamska, Marta Wójcicka

promocja: OKK! PR Olga Kisiel-Konopka

infografika: Katarzyna Maciąg

identyfikacja graficzna: Studio Temperówka

podziękowania specjalne dla: Małgorzata Dembowska, Julia Lasek, Igor Łysiuk, Jakub Szczęsny, Hubert Trammer, pracowniczki ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury

organizator: OW SARP

partnerzy:

Ambasada Danii, Better Shelter, Echo Investment, FCRBE - Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe, Ikea, Instytut Dizajnu w Kielcach, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów, NIAiU, PLBGC, Profundo, SARP, SAW, UNGC, Egoe, Urząd Miasta st.Warszawa, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury.