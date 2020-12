Architekci po raz kolejny zagrają dla WOŚP

Po raz kolejny platforma Architecture Snob postanowiła wesprzeć WOŚP organizując akcję „Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Tym razem Jurek Owsiak wraz z Marcinem Szczeliną chcieliby wystawić na aukcję takie usługi jak koncepcje przebudowy istniejącego domu, zmiana elewacji budynku, projekt aranżacji wnętrz mieszkania czy projekt zagospodarowania ogrodu, konsultacje projektowe.

31 stycznia 2021 roku odbędzie się finał zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już po raz 29 zagra orkiestra pod przewodnictwem Jurka Owsiaka. „Finał z głową” – takie jest hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez WOŚP.

Tym razem Fundacja będzie skupiać się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. Po raz kolejny platforma Architecture Snob postanowiła wesprzeć WOŚP organizując akcję „Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W poprzednich dwóch edycjach zebrano łącznie ponad 60 tyś. zł.

W ubiegłym roku pracownia architektoniczna Karpiel Steindel Architektura przekazała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy indywidualny projekt domu jednorodzinnego bez limitu powierzchni, czym wzbudzili spore zainteresowanie nie tylko środowiska architektonicznego.

W tym roku pomysłodawca WOŚP , Jurek Owsiak oraz Marcin Szczelina, Architecture Snob, postanowili poprosić o wsparcie Finału Orkiestry, zachęcając do przekazywania na licytacje projektów przebudowy już istniejących obiektów. Poza oczywistym wymiarem niesienia pomocy, chcą w ten sposób również zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie – ekologię oraz estetykę polskich miast.

– Mamy w Polsce świetnych architektów i wiele uznanych na świecie projektów budynków. Polska jest piękna, ale może być jeszcze piękniejsza. A jej upiększanie można przeprowadzić z poszanowaniem dobra planety. Jeśli to tylko możliwe, warto zastanowić się jak zaadaptować już istniejące budynki i dać im nowe życie, zamiast burzyć i tworzyć nowe – mówi Jurek Owsiak.

– Polska zmienia się na naszych oczach, reprezentacyjne centra miast wyglądają coraz lepiej, ale nie da się ukryć, że najczęściej żyjemy w wszechobecnej brzydocie: mieszkamy na brzydkich osiedlach, chodzimy do brzydkich szkół, biurowców, sklepów. Mamy brzydkie ławki, latarnie, słupki uliczne i wiaty przystankowe. Mamy nawet brzydkie kościoły! Powstał zresztą fanpage: Kościoły, które udają kury. Chcemy to zmienić – wyliczają Owsiak i Szczelina.

– Zamiast budować kolejny dom jednorodzinny, może warto przebudować istniejący? Zamiast burzyć, może warto odświeżyć elewację swojego domu, sklepu, czy zadbać o uporządkowanie swojego ogrodu? Warto korzystać z materiałów, które już mamy. Zamiast wyrzucać starą kanapę, może warto ją twórczo przerobić? – pytają retorycznie inicjatorzy akcji, i dodają: – Warto odkryć piękno swojego mieszkania czy domu na nowo. Do tego będziemy zachęcać osoby licytujące na aukcjach WOŚP. Nie uda się to jednak bez Was.

– Prosimy o przekazanie na licytację, na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy waszego czasu i nieprzeciętnych zdolności – proszą Jurek Owsiak i Marcin Szczelina.

Wszystkie zebrane na licytacjach pieniądze trafią na konto WOŚP.