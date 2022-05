Architekci uczcili Międzynarodowy Dzień Światła... grając w golfa

Lena Lighting, polska firma produkująca energooszczędne oświetlenie LED, uczciła Międzynarodowy Dzień Światła nocnym turniejem golfowym, do udziału w którym zaprosiła czołowych architektów, projektantów i inwestorów działających na polskim rynku. Spotkanie stało się pretekstem do rozmów o przyszłości oświetlenia w kontekście zrównoważonego projektowania.

Międzynarodowy Dzień Światła obchodzony 16 maja stał się dla Lena Lighting, czołowego polskiego producenta oświetlenia LED, okazją do podjęcia ważnych rozmów na temat wyzwań stojących przed architektami, inwestorami oraz projektantami oświetlenia. Sztuczne światło jest nieodzownym elementem naszej rzeczywistości. W kontekście wyzwań środowiskowych niezbędna staje się weryfikacja dotychczasowego podejścia do kwestii oświetlenia i korzystanie z technologii, które nie tylko będą odpowiadały aktualnym potrzebom użytkowników, ale także uwzględnią aspekty ekologiczne.

- Światło to nasza wielka pasja. Od ponad 30 lat opracowujemy rozwiązania, których celem jest zapewnienie wysoce energooszczędnego oświetlenia o znakomitych parametrach. W naszych produktach stawiamy na połączenie designu z nowoczesną technologią. Jako producent kompleksowych systemów zarządzania oświetleniem widzimy, jak wielki potencjał tkwi w nowoczesnych, inteligentnych rozwiązaniach. W połączeniu z technologią LED możemy mówić o oszczędnościach zużycia energii elektrycznej na poziomie 40 -50%, a co za tym idzie bardzo dużej redukcji emisji CO₂ do atmosfery. Uznaliśmy, że Międzynarodowy Dzień Światła jest doskonałą okazją, by podjąć ten temat w gronie ludzi mających wpływ na kreowanie otaczającej nas rzeczywistości – mówi Marzena Lesińska, pełnomocnik zarządu ds. marketingu Lena Lighting.- Chcieliśmy, by formuła tego wydarzenia była oryginalna i mocno podkreślała znaczenie światła. Wspólnie z zespołem uznaliśmy, że nocny turniej golfowy na długo nie pozwoli zapomnieć naszym gościom jak ważne jest oświetlenie, a jednocześnie dostarczy im niezapomnianych wrażeń – dodaje Marzena Lesińska.

Night&Light Golf Tournament odbył się w weekend 14-15 maja. Wśród uczestników pojawili się architekci, a także inwestorzy z Polski, Czech oraz Anglii. W części merytorycznej gościem Lena Lighting była Dorota Koziara – światowej sławy polska projektantka, która aktualnie tworzy dla marki autorską kolekcję lamp LED-owych. W inspirującej rozmowie o funkcjach światła projektantce towarzyszył Jacek Adamczewski, Dyrektor Sprzedaży Lena Lighting, który zaprezentował światowe trendy oraz możliwości najnowocześniejszych, inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem od Lena Lighting.