Architekci wnętrz z ponad 20-letnim doświadczeniem łączą siły. Powstała nowa marka na rynku

Na polskim rynku działalność rozpoczęła nowa marka architektury wnętrz. Doświadczenie pracowni KUOO i TAMIZO połączone zostało pod jednym szyldem, KUOOTAMIZO.

KUOOTAMIZO Architects to rezultat połączenia dwóch dynamicznych firm architektonicznych i projektujących wnętrza, które od ponad 20 lat zdobywały uznanie na rynku krajowym i międzynarodowym pod osobnymi markami KUOO i TAMIZO.

Premiera ich wspólnej marki odbyła się w… Metaverse. Na ich zawodowy świat przedstawiony tam w formie wirtualnej galerii składają się także design i fotografia.

Jako architekci, Katarzyna Kuo Stolarska i Mateusz Kuo Stolarski czują się spełnieni. Mówią jednocześnie, że dojrzeli do połączenia sił. Traktują to jako efekt ewolucji i kolejny krok na zawodowej drodze.

Mając na uwadze potencjał naszych firm nie chcieliśmy zaprzepaścić ich indywidualnych osiągnięć i historii. Naszą intencją nie było stworzenie nowej marki, lecz połączenie kompetencji. Stąd w nazwie zarówno KUOO jak i TAMIZO”, wyjaśniają Katarzyna i Mateusz. „Dzięki połączeniu zasobów, technologii i personelu, firma będzie lepiej przygotowana do obsługi dużych projektów, z którymi mamy teraz do czynienia. Łączenie różnych umiejętności, doświadczeń i specjalizacji może prowadzić do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i unikalnych koncepcji. Na tym nam ogromnie zależy – podkreślają twórcy KUOOTAMIZO.

Zespół KUOOTAMIZO oferuje wszechstronne usługi, obejmujące architekturę, projektowanie wnętrz, koncepcje przestrzenne, zarządzanie projektem, koordynacją oraz logistyką zamówień. Rozległe doświadczenie zdobywane zarówno na rynku krajowym, jak i forum międzynarodowym pozwala rozumieć oraz spełniać wymagania inwestorów z różnych regionów i kultur.

Firma dostarcza rozwiązania, które kreują nowe trendy i wyznaczają standardy w branży. Stale rozwija umiejętności, aby zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju tworzyć dla inwestorów projekty o najwyższym poziomie funkcjonalności i estetyki. Istotną rolę odgrywa także unikalne spojrzenie na sztukę.

Jako współzałożyciele Stowarzyszenia Architektów Wnętrz (SAW) oraz aktywni członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), angażujemy się w rozwój branży architektonicznej. Nasze umiejętności i doświadczenie wielokrotnie doceniano poprzez liczne nagrody oraz zaproszenia do zasiadania w jury wielu konkursów architektonicznych. Fascynuje nas jednak nie tylko architektura, ale także wzornictwo przemysłowe, grafika użytkowa, typografia i fotografia. Oboje pasjonujemy się sztuką i designem we wszystkich ich postaciach. Nieustannie poszukujemy inspiracji oraz wyzwań, które pozwolą nam rozwijać swoje umiejętności. Dokładamy starań, by nasze projekty były nie tylko funkcjonalne, ale wprost innowacyjne i nie tylko estetyczne, ale zachwycające. Dlatego kładziemy nacisk na precyzję w detalach i dbałość o każdy element, bo wiemy, że tylko w ten sposób można stworzyć przestrzenie, które spełniają oczekiwania Klientów – mówi Mateusz Kuo Stolarski.