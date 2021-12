Architekci zagrają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 stycznia 2022 roku odbędzie się jubileuszowy, 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz czwarty Architecture Snob zaprasza polskie firmy i biura projektowe do włączenia się w akcję Architekci Grają dla WOŚP.

Zbliżający się, trzydziesty już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy poświęcony będzie wsparciu szeroko pojętej okulistyki dziecięcej. Zebrane pieniądze wesprą 25 oddziałów i pododdziałów szpitalnych oraz poradnie, które potrzebują nowoczesnego sprzętu by ratować wzrok najmłodszych.

– W tym całym otaczającym nas zgiełku kocham doświadczać rzeczy pięknych, które wypełnione są tchnieniem sztuki i pomysłem artysty. Bardzo ważne jest dla mnie, aby zaprojektowana przez artystę przestrzeń była dla nas przyjazna, miła i codziennie nas dobrze nastrajała. Tak jak wszyscy chcę widzieć rzeczy piękne, proporcjonalne, ciekawe, mądre, wykonane z sercem i przyjaźnią do świata. I wtedy tak dużo zależy od architektów, bo to oni tę przestrzeń nam tworzą i do niej zapraszają. Architekci! Czyńcie swoje, tak jak Was nauczono. Z szacunkiem do przestrzeni i do jej mieszkańców. Mam nadzieję, że po raz kolejny uda nam się wspólnie działać. – mówi Jurek Owsiak, prezes Fundacji WOŚP.

Zeszłoroczna odsłona akcji Architekci Grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zmobilizowała środowisko polskich architektów i projektantów, które pokazało, że potrafi się zjednoczyć we wspólnej sprawie i z empatią działać na rzecz większego dobra. Udało się zebrać aż 196 532 zł, a największym zainteresowaniem cieszył się projekt domu studia Karpiel Steindel Architektura, który wylicytowano za 71 100 zł.

– Od kilku lat zbierałem się z zamiarem aby w jakiś sposób architektura wspierała tak szczytny cel jakim jest zbiórka pieniędzy na WOŚP. Dopiero dzięki stworzeniu platformy archisnob.com i wywiadzie jakiego udzieliła architektka Ewa Kuryłowicz mówiąc o tym, że w Polsce brakuje nam empatii, a szczególnie brakuje jej architektom, pomysł nabrał realnych kształtów. Z każdym rokiem do inicjatywy dołącza coraz większa grupa fantastycznych projektantów – mówi Marcin Szczelina, redaktor naczelny magazynu Architecture Snob.

Zapraszamy biura architektoniczne, projektantów wnętrz, wszystkie firmy związane z branżą architektoniczną do włączenia się w tegoroczną akcję. Zachęcamy do przekazania na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy waszego czasu i nieprzeciętnych zdolności – usług takich jak jak projekt domu czy koncepcja przebudowy istniejącego budynku, zmiana elewacji budynku, projekt aranżacji wnętrz mieszkania, projekt zagospodarowania ogrodu czy konsultacje projektowe. Wszystkie zebrane na licytacjach pieniądze trafią na konto WOŚP.

Propozycje usług do licytacji przesyłać można do 16 grudnia na adres marcin@archisnob.com. Wierzymy, że jak co roku wspólnym działaniem uda się znacząco przyczynić do poprawy sytuacji w polskich szpitalach.