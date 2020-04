Architekci zostają w domach. Zaglądamy do ich home office

Biurko w pokoju córki, stół jadalniany, a nawet... deska do prasowania. Projektanci i architekci do aranżacji swojego home office potrafią podejść w sposób równie kreatywny co do swojej pracy. Zaglądamy do ich domów!

Koronawirus zatrzymał wielu architektów i projektantów w domach. Jak radzą sobie z wyzwaniem jakim jest home office? Zachęcamy do obejrzenia naszego fotoreportażu, w którym przedstawiciele świata architektury i designu uchylają rąbka tajemnicy jak wygląda praca zdalna w ich wydaniu. Niekiedy w towarzystwie dzieci, psa, a nawet... wiewiórki grasującej za oknem.

Chcecie się podzielić swoim pomysłem na pracę z domu? Prześlijcie zdjęcia waszego home office na adres: anna.liszka(at)propertydesign.pl lub anna.solomiewicz(at)propertydesign.pl - może być inspirująco bądź zabawnie, na poprawę humoru kolegom i koleżankom z branży.