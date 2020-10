Architektura i filozofia urbanistyczna projektu Medusa Group znów doceniona na świecie

Już po raz trzeci z rzędu architektura i filozofia urbanistyczna inwestycja Henniger Investment S.A. w Krakowie zaskarbiają sobie uznanie jurorów konkursu European Property Awards 2020-21. Każdy z etapów inwestycji różni się od siebie, tworząc spójną całość, zaprojektowaną przez pracownię Medusa Group.

Brytyjska tradycja nagradzania profesjonalistów z branży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych sięga już ćwierćwiecza. Przez ten czas blisko 80-osobowe jury pod przewodnictwem Izby Lordów, co roku wyróżnia najlepsze firmy i projekty architektoniczne z całego świata. Podczas 12. edycji plebiscytu European Property Awards 2020 - 2021 krakowskiego dewelopera uhonorowano aż dwiema nagrodami, w dwóch kategoriach: Residential Development oraz Architecture Multiple Residence.

Już po raz trzeci Osiedle Wizjonerów, realizowane w ramach projektu samowystarczalnej dzielnicy Mieszkaj w Mieście, zostało nagrodzone za wizję urbanistyczną i projekt architektoniczny. Każdy z etapów różni się od siebie, tworząc spójną całość, zaprojektowaną przez uznane studio Medusa Group.

Mieszkaj w Mieście to jednak nie tylko jakościowa architektura, ale również misja budowy przestrzeni idealnej do życia. Funkcjonuje w niej już pierwszy ze żłobków, do końca bieżącego roku zostanie otwarty kolejny, zaś z początkiem nachodzącego, swoją działalność rozpocznie przedszkole. Do tego również klub osiedlowy K 2 O, oferujący bogatą ofertę edukacyjno-kulturalną dla dzieci i dorosłych, ze szczególnym naciskiem na rodziny z dziećmi, którym dedykowany jest działający tamże klub rodzica. Wszystko wkomponowane w duże przestrzenie pomiędzy budynkami, zagospodarowane liczne tereny zielone i rekreacyjne, place zabaw oraz bezkolizyjne ciągi piesze i rowerowe, sprzyjające spędzaniu wolnego czasu.