Architektura Przestrzeni Kulturowych z Gdańska z prestiżowym tytułem Studia z Przyszłością

Innowacyjny kierunek studiów Architektura Przestrzeni Kulturowych prowadzony jest na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. - Fundacja Rozwoju Nauki i Edukacji Wyższej przynała naszym studiom magisterskim certyfikat studiów z przyszłością na rok 2020. Wśród laureatów byliśmy jedynym kierunkiem reprezentującym akademie sztuk pięknych w kraju - mówi prodziekan kierunku dr inż. Marek Barański. Świętując to wydarzenie kierunek zdecydował się na nową odważną identyfikację wizualną. Jej autorką jest graficzka Antonina Kałużna.

- Jesteśmy młodym, ale prężnie rozwijającym się kierunkiem, który wychodzi naprzeciw współczesnym trendom w badaniu i kształtowaniu obrazu miast, w szczególności naprzeciw temu, jak powinny wyglądać przestrzeni publiczne, z których korzystamy. Naszych studentów uczymy czytania kontekstu, oraz dopasowanego, zaangażowanego i twórczego w nim działania. Stwarzamy im przy tym szansę zmierzenia się z praktycznymi wyzwaniami, poznawania świata podczas zagranicznych wyjazdów, oraz uczestniczenia w zróżnicowanych warsztatach projektowych. To między innymi te cechy zdecydowały, że Fundacja Rozwoju Nauki i Edukacji Wyższej przynała naszym studiom magisterskim certyfikat studiów z przyszłością na rok 2020. Wśród laureatów byliśmy jedynym kierunkiem reprezentującym akademie sztuk pięknych w kraju - mówi prodziekan kierunku dr inż. Marek Barański.

Kierownik Katedry prof. ASP Jan Sikora dodaje, że wyjątkowe jest to że kierunek porusza niezwykle cenną interdyscyplinarną refleksję dotyczącą człowieka w przestrzeni. Dzięki temu, że łączymy w sobie architekturę, design i sztukę to jesteś my odpowiedzią na humanistyczne i plastyczne rozumienie architektury.

Świętując to wydarzenie kierunek zdecydował się na nową odważną identyfikację wizualną. Kilka dni temu odbyła się jej premiera – tak opowiada o niej jej autorka – graficzka Antonina Kałużna, która w kilku słowach podsumowuje swoją ideę. - Modularność nowej identyfikacji kierunku idzie w parze z wielokontekstową interdyscyplinarnością. Otwartość systemu pozwala na dalszą rozbudowę poprzez wprowadzanie kolejnych znaków, tym samym nawiązując do dynamicznego rozwoju kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. Jasła, które kryją się w wizualnym komunikacie to tradycja, nowoczesność, kultura, natura, rozwój, lokalność, globalność oraz aspekty rodzinnej Akademii - mówi Kałużna.

Architektura Przestrzeni Kulturowych zaprasza na wirtualne dni otwarte, które zaczynają się już dziś (w piątek) i będą trwały do soboty.