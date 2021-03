Atrium Reduta zapowiada duże zmiany

Nowa przestrzeń restauracyjna, strefa zabaw dla dzieci oraz miejsce rozrywki dla rodzin. Tak zmieni się warszawskie centrum handlowe Atrium Reduta. Trwa proces przebudowy obiektu i odświeżania części wspólnych.

Nowa jakość

Strefa przyciągnie nie tylko bogactwem smaków, ale również sąsiadującą z nią przestrzenią rozrywkową – idealną do dziecięcych zabaw i wspólnego spędzania wolnego czasu. Restauracje, kawiarenki, swobodna atmosfera i przyjazne, nowoczesne wnętrza pełne zrównoważonych rozwiązań architektonicznych – to zapowiedź zmian, jakie czekają gości Atrium Reduta.

Miejsce spotkań, zabawy i relaksu

Nowatorsko zaprojektowane przestrzenie Atrium Reduta będą przede wszystkim miejscem spotkań. Swoją funkcjonalnością i architekturą mają inspirować do tego, by się zatrzymać – usiąść, zjeść, porozmawiać, wspólnie spędzić czas wolny - z rodziną, przyjaciółmi lub znajomymi, odpocząć po szkole czy pracy. Skłonić ma nas do tego otwarta przestrzeń z licznymi stołami i miejscami siedzącymi, bogactwo naturalnych rozwiązań i przepełnione zielenią otoczenie.

Przestrzeń dla rodzin

W nowych wnętrzach warszawskiej galerii powstanie również unikalna strefa zaprojektowana z myślą o rodzinach z dziećmi. Będzie to przestrzeń dostosowana do potrzeb zarówno maluchów, jak i starszaków. Dzieci znajdą w niej angażującą i interaktywną rozrywkę, natomiast rodzice miejsce do odpoczynku i rozmowy.

– Chcemy zaoferować naszym gościom i klientom zupełnie nową jakość. Postawiliśmy na styl miejski połączony z bogatą roślinnością, co jest próbą pogodzenia dzikiej natury z wielkomiejską dynamiką. Wierzymy, że nowatorska strefa food court z ciekawymi, uzupełniającymi się konceptami gastronomicznymi, a także unikatowe rozwiązania architektoniczne pozwolą nam stworzyć miejsce bliskie i sąsiedzkie, a zarazem inspirujące i przyjazne – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Atrium Reduta.

Unikalne marki

W efekcie przeprowadzonych zmian Atrium Reduta dodatkowo wzmocni nie tylko swoje funkcje społeczne, rozrywkowe i rekreacyjne, ale również ofertę handlową. Intensywne repozycjonowanie galerii przyciąga do centrum kolejne unikalne marki. Jedną z nich jest Be Happy Museum – przestrzeń powstała z myślą o miłośnikach selfie i Instagrama oraz artystach poszukujących nieoczywistych scenerii do zdjęć lub teledysków. Kolejnym unikalnym miejscem na mapie stolicy jest Strefa Gracza x-kom, w której fani gier mogą przetestować najnowsze rozwiązania z zakresu gamingu.