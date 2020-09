Aż 30 unikatowych prac w niezwykłej przestrzeni. Znamy cały program przeglądu sztuki Survival

Za sprawą 18. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL (10-13 września) niedostępna na co dzień przepompownia Port Miejski we Wrocławiu zamieni się w wielką przestrzeń wystawienniczą. Zobaczymy prawie 30 unikatowych prac, w tym dzieł malarskich oraz instalacji. Po raz pierwszy zaprezentowana zostanie Scena Wideo. W programie znalazły się także oprowadzania kuratorskie, spacery historyczne, performanse i debaty w ramach Sceny społecznej „Kultura dla klimatu” dedykowanej pogłębianiu świadomości proekologicznej.

„Wasteland”, hasło przewodnie wydarzenia, to bezpośrednie nawiązanie do słynnego poematu Thomasa Stearnsa Eliota o tym samym tytule. Wydana w 1922 roku „Ziemia jałowa” (“The Waste Land”) to fundamentalne dzieło modernistycznej poezji, w którym wojenna trauma, cytaty ze światowej literatury i codzienne odgłosy splatają się, tworząc obraz świata naznaczonego przemijaniem, pełnego niepokoju i sponiewieranej kultury. Eliot był punktem wyjścia do stworzenia identyfikacji wizualnej SURVIVALU autorstwa Łukasza Palucha – inspirowana plakatami kina grozy przedstawia aranżowany widok z wnętrza przepompowni Port Miejski – tegorocznej lokalizacji Przeglądu.

Sztuka w niedostępnej przepompowni Port Miejski

W tym roku SURVIVAL odkryje przed publicznością niedostępną dotąd przepompownię Port Miejski, powstałą w latach 1898-1901 na cyplu ulokowanym wzdłuż nabrzeża Odry. Przez ponad 100 lat była ona kluczowym elementem rozbudowanego, ekologicznego systemu oczyszczania ścieków – jednego z najstarszych w Europie – uruchomionego w 1881 roku. Budynek przepompowni zaprojektowali znani wrocławscy architekci – Richard Plüddemann i Karl Klimm. Do dziś przetrwał on w niemal nienaruszonym stanie. W pomieszczeniach budynku obejrzymy m.in. kilkadziesiąt prac artystów wyłonionych w konkursie na realizacje artystyczne. Na wystawie głównej będzie można zobaczyć zarówno rozbudowane instalacje site-specific, jak i wideo czy obiekty rzeźbiarskie. – Nowością w programie jest Scena Wideo prezentująca prace wybrane specjalnie na tegoroczny festiwal, które posługując się ruchomym obrazem, oferują zaskakujące perspektywy odczytania zagadnień tegorocznego SURVIVALU – opowiada Małgorzata Miśniakiewicz, kuratorka Przeglądu. Nie zabraknie sztuk performatywnych – Monika Konieczna i Mariusz Sibila wykonają performance „Mów do mnie (Przepompownia Słów)”, a Wiktor Gałka – jeden z przedstawicieli sekcji studenckiej wrocławskiej ASP – zaprezentuje sztukę pt. „Gdyby tu była woda, stanąłbym i pił”.

„Kultura dla klimatu”, Eliot z perspektywy dźwiękowej

W tym roku Przeglądowi towarzyszyć będzie scena społeczna online dedykowana pogłębianiu świadomości proekologicznej. Dzięki partnerstwu z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej pod hasłem „WASTELAND: Kultura dla klimatu” odbędą się trzy debaty z udziałem artystów, kuratorów oraz aktywistów z Wrocławia i Berlina. – Poruszone zostaną kwestie marnowania zasobów, potrzeby nowych strategii kuratorskich i roli artystów w kształtowaniu świadomości społecznej w obliczu nadchodzącej katastrofy klimatycznej – mówi Dora Kuentzel, koordynatorka sceny. Z kolei Scena Dźwiękowa 18. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL to zaproszenie do czytania „Ziemi jałowej” Eliota z perspektywy dźwiękowej. – Zwrócimy szczególna uwagę na to, jak rezonuje współcześnie perspektywa słuchowa Eliota w kontekście odczytywania jego poematu jako manifestu ekologicznego – zapowiada Daniel Brożek, kurator sceny.