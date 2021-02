Aż siedem nowych projektów hoteli: KM Rubaszkiewicz podsumowują rok 2020

– Początek roku wstrząsnął całym rynkiem, myślę że każdy architekt zadawał sobie pytanie „co dalej?”. Nie inaczej było z nami. Szczęśliwie nasi klienci w większości postanowili kontynuować rozpoczęte projekty. Kilka uległo zawieszeniu, jednak nikt nie zrezygnował ze swoich planów – mówi Konrad Rubaszkiewicz szef autorskiej pracowni KM rubaszkiewicz.

Pandemia nie stanęła na przeszkodzie i nie spowolniła tempa pracy architektów z KM rubaszkiewicz. Warszawska pracownia, specjalizująca się w projektowaniu hoteli, w 2020 roku zrealizowała aż 7 projektów hoteli i ponad 50 tysięcy mkw. powierzchni użytkowej mieszkań.

Ubiegły rok nie był łatwy a najdotkliwiej dotknął branżę hotelarską. Mówi się wręcz o najtrudniejszym okresie w całej historii tej gałęzi gospodarki. Przełożyło się to na działanie wielu pracowni architektonicznych czy samodzielnych architektów. Zresztą nie tylko projekty hotelowe zostały wstrzymane, wiele konceptów mieszkaniowych również uległo „zamrożeniu”.

– Początek roku wstrząsnął całym rynkiem, myślę że każdy architekt zadawał sobie pytanie

„co dalej?”. Nie inaczej było z nami. Szczęśliwie nasi klienci w większości postanowili kontynuować rozpoczęte projekty. Kilka uległo zawieszeniu, jednak nikt nie zrezygnował ze swoich planów – mówi Konrad Rubaszkiewicz szef autorskiej pracowni KM rubaszkiewicz. – Oczywiście konieczne było przeorganizowanie naszej pracy; początkowo większość odbywała się on-line, jednak powoli wracaliśmy do pracowni i w tej chwili staramy się jak najmniej pracować zdalnie. W naszym zawodzie ważny jest bezpośredni kontakt i możliwość rozmowy czy to z klientem, czy wśród współpracowników – dodaje.

W 2020 roku pracownia KM rubaszkiewicz pracowała nad projektami siedmiu hoteli.

Royal w Krakowie (Le Méridien)

Ten pięciogwiazdkowy obiekt poddano gruntownej renowacji. To pierwszy hotel tej sieci w Polsce. Projekt podkreśla to co najważniejsze w założeniach marki Le Méridien m. in. funkcje poznawcze, doświadczanie oraz pasję do sztuki i instalacji artystycznych. Architekci przyjęli kontekstowe nawiązania do miejscowych wartości, jakimi są m. in. rzemiosło oraz sztuka, łącząc je z nowoczesnymi rozwiązaniami. Wnętrza pokoi, restauracji oraz powierzchni konferencyjnych scalają współczesne wzornictwo i rzemiosło dając wysublimowany eklektyzm oraz krakowski sznyt. Technologie, kształty, grafiki, kartograficzne elementy oraz wzornictwo mid century odnoszą się do historii powstawania oraz założeń marki Le Méridien.

Fabryka Wełny w Pabianicach

Ten projekt to kontynuacja jeszcze z 2019 roku. To kolejny etap rozbudowy kompleksu, który architekci wpisali pomiędzy zabytkową Fabrykę Kultury (mieszczącą salę koncertową), a istniejący hotel Fabryka Wełny. Hotel posiada 3 kondygnacje nadziemne, 68 pokoi w standardzie czterech gwiazdek, reprezentacyjne lobby oraz sale konferencyjne z własnym zapleczem gastronomicznym. Na wysokości pierwszego piętra połączony jest przeszklonym, nadwieszonym nad zabytkowym murem, szedowym łącznikiem z istniejącym hotelem Fabryki Wełny. Teren objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską.