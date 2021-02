Bank Millenium modernizuje oświetlenie w głównej siedzibie i ogranicza ślad węglowy

Dzięki współpracy z firmą Signify, Bank Millenium przeprowadził modernizację oświetlenia w przestrzeni biurowej głównej siedziby, ograniczając zużycie energii na ten cel o 54% i podnosząc komfort pracy. Obie firmy od lat inwestują w ograniczanie śladu węglowego. Współautorem projektu oświetleniowego jest firma MLS.

REKLAMA

Signify (Euronext: LIGHT) został partnerem proekologicznej inicjatywy Banku Millenium, Lidera Klimatycznego Polska 2021, mającej na celu poprawę efektywności energetycznej oraz redukcję emisji CO2.

Signify ogłosiła w 2020 roku pełną neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz trzy lata z rzędu (2017-2019) uzyskała status branżowego lidera w kategorii „Sprzęt i komponenty elektryczne” w raporcie 2019 Dow Jones Sustainability Index (DJSI). W 2020 r. po raz drugi z rzędu, zajęła w Polsce również I miejsce w kategorii Produkcja Przemysłowa w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm zorganizowanego przez Koźmiński Business Hub przy współudziale Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Działania na rzecz redukcji CO2 stanowią również duży priorytet dla Banku Millennium. Od prawie dekady bank monitoruje i publikuje dane dotyczące poziomu emisji dwutlenku węgla.

W opublikowanym przez magazyn Forbes rankingu „Liderów klimatycznych Polska 2021” Bank Millennium został najwyżej ocenionym bankiem, zajmując drugie miejsce wśród polskich przedsiębiorstw w zestawieniu uwzgledniającym redukcję gazów cieplarnianych, z wynikiem 34% rocznej redukcji intensywności emisji.

Bank Millennium podejmuje wiele działań na rzecz ograniczania lub wyeliminowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne. Jedną z niedawnych inicjatyw banku, była modernizacja instalacji oświetleniowej w jego głównej siedzibie. Partnerem tej kolejnej proekologicznej inicjatywy została firma Signify. W efekcie ok. 12 000 konwencjonalnych opraw oświetleniowych zostało zastąpionych nowoczesnymi odpowiednikami w technologii LED, które będą zużywały o 54% mniej energii.

- To była znacząca inwestycja proekologiczna 2020 roku przeprowadzona w siedzibie banku. Daje nam to rocznie oszczędność ponad 677 MWh energii i pozwoli ograniczać emisję C02 o blisko 500 ton1. To jakby każdego roku zniwelować działanie ponad 166 samochodów2 lub uratować ponad 21 777 drzew3. Ponadto modernizacja polepszyła znacznie jakość oświetlenia w strefie biurowej, w której pracuje ponad 2 700 osób, a tym samym podniosła komfort pracy, samopoczucie i efektywność pracowników - mówi Weronika Paksoy z Departamentu Administracji i Infrastruktury Banku Millennium.

- Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy wesprzeć Bank Millennium w tak znacznej redukcji emisji CO2, poprzez wymianę istniejącej, konwencjonalnej infrastruktury oświetleniowej na nową w technologię LED i jednocześnie pomóc obniżyć koszty energii elektrycznej. Pomaganie innym firmom w obniżaniu ich śladu węglowego i uzyskiwaniu wymiernych korzyści i oszczędności wpisane jest w strategię zrównoważonego rozwoju naszej firmy i jesteśmy dumni, że mogliśmy razem pracować przy tym projekcie – mówi Tomasz Książek, Wiceprezes i Dyrektor Handlowy Signify Poland.

W realizacji projektu pomogła firma MasterLightService, wieloletni partner Signify. MLS jest współautorem projektu oświetleniowego i brała czynny udział na każdym etapie jego wdrożenia.