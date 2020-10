BE DDJM projektują w technologii BIM dla Polskiego Funduszu Rozwoju

Na terenie, na którym dziś znajdują się budynki przemysłowe i magazynowe powstanie nowe osiedle Mieszkanie Plus zaprojektowane przez BE DDJM. Osiedle będzie pierwszą inwestycją z portfolio PFR Nieruchomości projektowaną w technologii BIM.

REKLAMA

BIM - Building Information Modeling - opiera się na elektronicznym zapisie danych o obiekcie budowlanym w trójwymiarowym wirtualnym modelu. Dane tworzone na etapie projektowania wykorzystuje się w trakcie budowy i użytkowania budynku. Osiedle, które powstanie przy ul. Ratuszowej w Warszawie, będzie pierwszą inwestycją spółki PFR Nieruchomości projektowaną w tej technologii.

Inwestycja będzie realizowana na niespełna 2 hektarowej działce pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Tadeusza Borowskiego, którą spółka PFR Nieruchomości w ubiegłym roku zakupiła od Poczty Polskiej S.A.. Na terenie, na którym dziś znajdują się budynki przemysłowe i magazynowe powstanie nowe osiedle z około 520 mieszkaniami na wynajem. Planowane założenie to 3 budynki pięcio- i siedmiokondygnacyjne, które swoim kształtem i wyglądem będą korespondować z istniejącą zabudową, zwłaszcza z wpisanym do rejestru zabytków osiedlem Praga II.

Warszawskie osiedle projektuje pracownia BE DDJM, która jest częścią międzynarodowego konsorcjum Baumschlager Eberle Architekten. Krakowscy projektanci są laureatami konkursu urbanistyczn0- architektonicznego zorganizowanego przez spółkę PFR Nieruchomości. Architekci opracowują dokumentację projektową przy zastosowaniu technologii BIM.

- BIM to gorący temat dla wszystkich tych, którzy interesują się zastosowaniem nowoczesnych technologii i cyfryzacji w budownictwie. To technologia obejmująca planowanie, projektowanie, zarządzanie i prowadzenie budowy za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych i standardów. Pomaga koordynować współpracę pomiędzy inwestorem, projektantami i wykonawcą. BIM stwarza również możliwość szybkiego opracowania symulacji różnych wersji projektu, w celu wybrania optymalnego rozwiązania – podkreśla Edyta Andrejczyk, Dyrektor Biura Standaryzacji i Nowych Technologii w PFR Nieruchomości S.A.

W przypadku projektu przy ul. Ratuszowej, dzięki dostępowi do aktualnego modelu 3D, możliwe będzie bieżące śledzenie postępów prac projektowych, efektywne nadzorowanie i zarządzanie całym procesem.

- Zmiany wprowadzane w projekcie będą nanoszone bezpośrednio w modelu i automatycznie odzwierciedlane w dokumentacji projektowej 2D, a także w zestawieniach. Dzięki tej automatyzacji unikniemy niespójności dokumentacji oraz przyspieszymy generowanie raportów ilościowych . BIM to także narzędzie do efektywnej komunikacji między projektantem a inwestorem, co ma bezpośredni wpływ na jakość realizowanych projektów w tej technologii. Docelowo model BIM Warszawa Ratuszowa jako baza danych będzie wykorzystywany do zarządzania budynkiem – dodaje Edyta Andrejczyk

Przy ul. Ratuszowej powstanie nie tylko ponad pół tysiąca mieszkań, ale także przestrzeń usługowa, przedszkole, centrum aktywności i plac sąsiedzki. Planowanym terminem rozpoczęcia budowy jest przełom 2021 i 2022 roku.