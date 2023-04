Berlin - europejskie Neverland?

To książka o współczesnym Berlinie i jego aktualnych problemach. Traktuje o metropolii, która jest dziś kosmopolitycznym i otwartym ośrodkiem, ceniących wolność indywidualistów. To także zestawienie wyjątkowych berlińskich miejsc, które warto poznać, bo mogą niedługo odejść w zapomnienie.

REKLAMA

Justyna Burzynski jest autorką publikacji "Taki jest Berlin. O mieście kontrastów i ciągłych zmian".

Autorka stara się nakreślić aktualne problemy, z którymi na co dzień mierzy się miasto i jego mieszkańcy m.in. dominujące zjawisko gentryfikacji, czy brak dostępnych mieszkań.

Książka będzie dostępna w księgarniach już 10 maja.

Do opisania Berlina często używa się określeń: „hipsterski”, „imprezowy”, „przepełniony kulturą”. Czy w prawie czteromilionowym mieście można wskazać cechy wspólne, szczególne gdy jest nim niemiecka stolica? Coraz częściej słyszymy też głosy, że prawdziwego Berlina już nie ma, Berlin się zmienił, dzisiejszy Berlin nie jest taki jak dawniej. Zatem czy możliwe jest uchwycenie ducha miasta w jednej książce? Justyna Burzynski udowadnia, że tak! Unikatowa publikacja „Taki jest Berlin. O mieście kontrastów i ciągłych zmian” w księgarniach już 10 maja.

Justyna Burzynski skupia się na sprawach trudniej uchwytnych, a widocznych dla osób, które spędziły w Berlinie już trochę czasu. Pisze między innymi o scenie klubowej, kulturze alternatywnej, zjawisku multi-kulti czy tak typowej dla Berlina lokalności

W większości przewodników o Berlinie znajdziemy głównie opisy miejsc i najważniejszych atrakcji turystycznych. Nie ukazują one jednak tego, czego zainteresowani miastem ludzie, chcieliby się o nim rzeczywiście dowiedzieć – czyli jaki naprawdę jest Berlin? Justyna Burzynski skupia się na sprawach trudniej uchwytnych, a widocznych dla osób, które spędziły w Berlinie już trochę czasu. Pisze między innymi o scenie klubowej, kulturze alternatywnej, zjawisku multi-kulti czy tak typowej dla Berlina lokalności.

W tym wyjątkowym mieście wolności pełnym uczelni artystycznych i festiwali, co druga osoba jest DJ-em, instruktorem jogi, grafikiem-freelancerem lub artystą (gdzie nie spojrzeć, na berlińskich murach i ścianach budynków znajdziemy tagi, graffiti i street-art). Berlin to też miasto protestu. W ostatnich latach tłumy przyciągnęły takie akcje protestacyjne jak np. Black Lives Matter (15 tys. osób), strajk klimatyczny Fridays for Future (22 tys. osób), strajk przeciwko wojnie w Ukrainie (500 tys. osób). W rekordowym roku 2020 odbyło się w Berlinie ponad 5300 demonstracji.

„Taki jest Berlin. O mieście kontrastów i ciągłych zmian” to książka o współczesnym Berlinie. W swojej publikacji autorka stara się nakreślić aktualne problemy, z którymi na co dzień mierzy się miasto i jego mieszkańcy. Są to przykładowo: dominujące zjawisko gentryfikacji, brak dostępnych mieszkań – często dla potencjalnych najemców organizowane są oblegane przez tłumy castingi. Skupiając się na tej niekomercyjnej i mniej turystycznej tkance miasta, Justyna Burzynski tworzy także zestawienie wyjątkowych berlińskich miejsc, takich jak galerie sztuki, kluby, czy tereny zielone wraz z otaczającymi miasto jeziorami.

W tym nietypowym, osobistym przewodniku nie znajdziemy głównych atrakcji turystycznych, ale przeczytamy o charakterystycznych procesach zachodzących w tym mieście w ciągłej budowie, oraz o innych wyznacznikach dzisiejszego charakteru Berlina. Książka ta to próba uchwycenia efemerycznego Zeitgeistu miasta, w którym historia trwale odcisnęła swoje piętno, ale w którym niezmiennie króluje „teraz”. To także zachęta do poznania Berlina poza utartymi szlakami.