Białystok jeszcze bardziej zielony. Miasto rozdało 1000 różnych drzewek

Akcja bezpłatnego rozdawania drzewek spotkała się w Białymstoku w dużym zainteresowaniem. Miast rozdało łącznie 1000 drzewek różnych gatunków: lip, klonów, dębów szypułkowych, jesionów, olch, jarzębów.





Po sadzonki w ramach akcji "Białystok się zieleni” można było przyjść na Planty albo na parkingi obok sklepów PSS Społem przy ulicy J. Brzechwy oraz przy ulicy Wrocławskiej. Na mieszkańców czekało łącznie 1000 drzewek różnych gatunków: lip, klonów, dębów szypułkowych, jesionów, olch, jarzębów. Z możliwości otrzymania bezpłatnej sadzonki skorzystały setki białostoczan. Drzewka rozdawali pracownicy Urzędu Miejskiego. Wśród nich był też prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

– Przed nami trudne zadanie związane z lotniskiem na Krywlanach. Będziemy musieli usunąć tam przeszkody lotnicze w postaci drzew. Dlatego chcemy zbilansować te straty między innymi za pomocą drzew, które mieszkańcy posadzą w swoich ogrodach. Wiele osób ma w swoim ogrodzie czy na działce sporo wolnego miejsca i to właśnie do nich skierowaliśmy naszą akcję – powiedział Tadeusz Truskolaski. – To oczywiście początek, planujemy kolejne takie działania.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa Miasta Białystok. W ostatnich latach do mieszkańców trafiło w prezencie 5 tysięcy sadzonek drzew. Miasto zachęcało także mieszkańców do zbierania nasion z miejskich łąk kwietnych, aby mogli wysiać je później u siebie. Przed ostatnim Bożym Narodzeniem do białostoczan trafiło natomiast 100 świerków w doniczkach.