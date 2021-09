Biennale WRO: rusza jesienna odsłona wyjątkowego przeglądu sztuki współczesnej

Już 1 października rozpoczyna się jesienna odsłona 19. edycji Biennale WRO, największego przeglądu sztuki współczesnej w Polsce. Wystawa „Miejsca zależne” to zaproszenie widzów do wspólnego badania świata, poszukiwania powiązań i prześwietlenia rutynowych skojarzeń. Zobaczymy interaktywne i nieinteraktywne instalacje, filmy, wideo i prace sieciowe. W ramach inauguracji wystawy zaplanowany jest spacer wernisażowy – od Galerii Entropia, przez IP Studio, po Centrum Sztuki WRO.

Październikowa wystawa w ramach 19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 przedstawia 12 prac artystek i artystów reprezentujących różne środowiska, perspektywy czy geograficzne lokalizacje. Wystawa „Miejsca zależne” to zaproszenie widzów do wspólnego badania świata, poszukiwania powiązań czy prześwietlenia rutynowych skojarzeń. – Zgodnie z tytułem tegorocznego biennale sztuki mediów wystawa została skomponowana w duchu reverso, zatem odwrócone zostaną idee, aby przyjrzeć się ich ukrytym dotychczas stronom. Dzieła, które będzie można zobaczyć na wystawie poruszając aktualne tematy, zarazem je odczarowują. Autorki i autorzy przebijają się dla nas przez twarde skorupy i sprytne kamuflaże osłaniające wrażliwe miejsca w otaczającej nas rzeczywistości – mówi Paweł Janicki, kurator wystawy.

Spacer wernisażowy rozpocznie się 1 października o godz. 17:00 w Galerii Entropia. Artystka Hui Ye w instalacji „The Serene Garden” za pomocą konfekcyjnych, dekoracyjnych i jednoznacznie tandetnych przedmiotów tworzy model japońskiego ogrodu Zen. Wrocław może poszczycić się własnym Ogrodem Japońskim, więc instalacja Ye – ku zaskoczeniu samej artystki – okazuje się pracą site specific. W swoistą podróż w czasie do epoki wczesnej elektroniki użytkowej i wczesnych form zapisu dźwięku zabierze nas Darsha Hewitt. O godz. 18:00 w IP Studio będzie można zobaczyć jej pracę pt. „HiFi Wasteland I: 100 Year Old Quicksilver Cloud” . To instalacja zbudowana z elementów antycznych technologii medialnych, których fizyczne formy i zasady działania stają się coraz bardziej egzotyczne.

Finałem spaceru będzie Centrum Sztuki WRO, gdzie o godz. 19:00 otworzy się główna część wystawy „Miejsca zależne”. Dwie z prac – „The Endless Doomscroller” Bena Grossera i „Infinity” grupy panGenerator – biorą na warsztat media społecznościowe. Grosser posługuje się czarnym humorem, redukując strumień dostępnych informacji do scrollowalnej, nieskończonej listy apokaliptycznych wiadomości. Natomiast Grupa panGenerator umieszcza mechanizm scrollowania w monumentalnym obiekcie, który zmusza odbiorcę do uklęknięcia i oddania czci potędze medium.

Praca „Testfilm#1” grupy Telcosystems dotyczy próby hakowania współczesnego systemu dystrybucji filmów kinowych, a wideo „Manual Do Zueiro Sem Noção”[„Podręcznik partyzanta nonesensu”] Joacélio Batisty to instruktaż taktyki kulturowej partyzantki – autor posługuje się nonsensem jako bronią w walce z banalnością, bezmyślnością i stereotypami; przeciwstawia absurdalny humor absurdom sztywnych poglądów. Hakerką stereotypowej świadomości jest również Charlotte Eifler, która dopisuje w swojej instalacji „Feminism is a Browser” brakujące rozdziały historii sztuki medialnej z informacjami o współtworzących ją artystkach.