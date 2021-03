Biura dostosowują się do nowych czasów

Krótkoterminowe umowy najmu, elastyczny dobór powierzchni i udogodnienia ważne w czasach pandemii – biura odpowiadają na wyzwania, które niesie nowa rzeczywistość.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że znaczna część pracowników biurowych pracuje zdalnie lub w modelu hybrydowym. Stąd wzrost zainteresowania elastycznym, często krótkoterminowym modelem najmu, polegającym na połączeniu tradycyjnego biura i przestrzeni na potrzeby prowadzenia konkretnych projektów.

- Postanowiliśmy wyjść naprzeciw zmieniającym się tendencjom rynkowym i dostosowaliśmy naszą ofertę do oczekiwań klientów, którzy obecnie poszukują biur o różnej wielkości z możliwością łatwego kształtowania przestrzeni. Udostępniamy powierzchnię Blue Office również tym firmom, które pracują projektowo i potrzebują gotowych biur nawet tylko na 6 miesięcy – mówi Anna Awłasewicz, dyrektor ds. wynajmu w Blue Office.

Oprócz elastyczności co do długości najmu i doboru powierzchni, ważnym kryterium wyboru biura stały się warunki zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne oraz dystans społeczny. Blue Office oferuje bardzo poszukiwane przez najemców w czasach pandemii udogodnienia.

- Do budynku można wejść z poziomu ulicy, bezpośrednio z parkingu lub przez Centrum Handlowe Blue City. Biurowiec zajmuje jedynie cztery kondygnacje budynku, które są obsługiwane aż przez 9 dźwigów osobowych. Dzięki temu nie tworzą się kolejki do windy, tak jak to ma miejsce w biurowych wieżowcach. Ponadto w budynku zainstalowane są niezwykle wydajne urządzenia wentylacyjne, które w 100 proc. korzystają ze świeżego powietrza, a nie pochodzącego z obiegu zamkniętego – informuje Anna Awłasewicz.