Biura elastyczne na fali

CitySpace nie zwalnia tempa. Operator elastycznych powierzchni biurowych otwiera nowe lokalizacje, w których oferuje różnorodne przestrzenie do pracy: coworkingową, kameralne gabinety, open space'y a także nowinki, jak sektor z własną kuchnią.

– W ciągu ostatnich kilku lat polski rynek biurowy przeszedł ogromną transformację, a elastyczne rozwiązania przyciągają coraz bardziej zróżnicowaną grupę klientów. Ostatnie miesiące także wykazały wzrost znaczenia dostawców elastycznych powierzchni biurowych i widzimy, że ten trend się utrzymuje – zauważa Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku CitySpace powiększył zarządzaną przez siebie powierzchnię o ponad 3,2 tys. mkw. m.in. o nowe biuro w kompleksie O3 Business Campus w Krakowie (ponad 1,7 tys. mkw.).

Dzięki dalszemu rozwojowi w ostatnim czasie w Warszawie powiększyło się biuro w centrum Beethovena, a łączna liczba miejsc stanowisk pracy w tym obiekcie to aktualnie 326. Nowością jest sektor z własną kuchnią – to przestrzeń biurowa stworzona z myślą o jednej firmie (zwykle kuchnie są wspólne). W nowej strefie jest także sala spotkań na wyłączność, która może posłużyć jako gabinet. Do strefy wchodzi się przez niezależne wejście. W centrum Beethovena znajdują się różnorodne przestrzenie do pracy: strefa coworkingowa, biura typu open space, ciche i kameralne prywatne gabinety, a także dedykowane pokoje do spotkań. Takie urozmaicenie to standard we wszystkich centrach CitySpace w Polsce. Typowe udogodnienia to także: pełne umeblowanie i wyposażenie biur oraz przestrzeni wspólnych, recepcja, serwis sprzątający, wsparcie IT oraz menedżerów biura, czy możliwość instalacji firmowych urządzeń w serwerowni.

Dodatkowa przestrzeń we wrocławskim biurowcu Nobilis Business House otworzy się już w październiku. Przybędzie prawie 800 mkw. elastycznej powierzchni biurowej, dzięki czemu łączna wielkość biur przekroczy 2 tys. mkw. Po zmianach do dyspozycji firm będzie ponad 300 stanowisk pracy w biurach typu open space oraz w gabinetach.

Z kolei otwarcie w Gdańsku planowane jest na styczeń 2021. W budynku Tryton Business House operator wprowadza nowości: coworking, kolejną kuchnię i recepcję, która mieścić się będzie na parterze biurowca. W projektowaniu nowej przestrzeni uczestniczyła firma Mikomax, specjalizująca się w tworzeniu biur dopasowanych do potrzeb. Po modernizacji także w Gdańsku wielkość elastycznej powierzchni biurowej przekroczy 2 tys. mkw.

CitySpace dostrzega potencjał rozwoju zwłaszcza na rynkach poza Warszawą. W planach na najbliższe miesiące jest uruchomienie dwóch kolejnych lokalizacji we Wrocławiu i Katowicach. Dodatkowo operator zakłada, że w perspektywie najbliższych dwóch lat wejdzie na nowy rynek regionalny. – Sytuacja na rynku udowadnia nam, że pozycja biur elastycznych jest ugruntowana, a ich rola będzie rosnąć, szczególnie w regionach, dlatego z optymizmem i uważnością przyglądamy się sytuacji, szukając optymalnych projektów do rozwoju naszego konceptu – wyjaśnia Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace.