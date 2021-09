Biuro w domu. Jak zaprojektować dobre miejsce do pracy?

Jak dobrze zaprojektować biuro w domu? W której części domu urządzić miejsce do pracy? Sprawdzone sposoby na dobre biuro (nie tylko domowe) zdradzają eksperci.

W nowoczesnym wydaniu

Obszerna, elegancka biblioteczka to ozdoba każdego domu czy przestronnego apartamentu. A także - idealne miejsce, by w niej stworzyć prywatną pracownię. Nie ma co ukrywać, że taki księgozbiór będzie też świetnie się prezentował jako tło podczas wideo-narad z resztą współpracowników.

Choć biblioteczka jest klasycznym meblem, to dziś projektuje się ją w całkowicie nowoczesny sposób. Przypomina bardziej eleganckie archiwum i gablotę wystawienniczą, niż regał. Książki są tu zarówno dekoracją, jak też i narzędziem pracy.

– Biblioteczka zazwyczaj jest wykonywana na wymiar, co pozwala półkami pokryć całe ściany czy zagospodarować przestrzeń pod schodami. Szklane fronty pomogą chronić księgozbiór przed kurzem i innymi czynnikami, które by mogły im zaszkodzić. Aby osiągnąć elegancki i monumentalny wizualnie efekt, wprowadzamy do mebli akcentowe lub punktowe oświetlenie, które poprzez refleksy świetlne podkreślą fakturę i kolor płyt meblowych oraz płaszczyznę szkła na frontach – opowiada Katarzyna Drabik, ekspertka marki Komandor.

Wydzielenie w takim otoczeniu miejsca do pracy wydaje się być naturalnym rozwiązaniem. Zawieszony na jednej ze ścian blat będzie kącikiem do pracy, domową czytelnią, czy też posłuży jako tymczasowa przestrzeń do odkładania książek. Dostawienie wygodnej sofy sprawi, że biblioteczka-biuro będzie też, w razie potrzeby, przestrzenią biznesowych spotkań oraz relaksu.

Rozwiązania szyte na miarę

Dobrej jakości materiały, oszczędność form oraz kolorów to podstawa eleganckiego biura. Taka przestrzeń będzie reprezentacyjnym gabinetem, idealnym, by gościć w nim klientów czy biznesowych partnerów. Nawet jeśli ma służyć wyłącznie nam, to przecież, podczas pracy, zasługujemy na luksus. Aby gabinet w pełni odpowiadał naszym potrzebom warto pokusić się o rozwiązania szyte na miarę. Funkcjonalne i niezwykle pojemne biurko z obszernym blatem, stworzyć można na wymiar na bazie dwóch kontenerów. Będą one stanowiły podręczne archiwum i miejsce przechowywania.

Ważnym elementem jest też szafa na wymiar ulokowana we wnęce. Przesuwne fronty w czarnym, ornamentowym szkle, to wyrazisty akcent wnętrza. Urządzając taki reprezentacyjny gabinet warto pomyśleć o jakimś wyjątkowym dodatku. Może to być lampa o ciekawym wzornictwie albo fotel, np. taki inspirowany słynnym meblem projektu Le Corbusiera.

Biuro w sypialni

Jeśli pracujemy w domu niezbyt często, ale regularnie (lub zdarza się nam pracować nad własnymi projektami po godzinach), to często zamiast oddzielnego gabinetu wystarczy nam wygodny kąt w innym pomieszczeniu. Musi to być miejsce ciche i dobrze doświetlone. Idealna będzie sypialnia - w domach zwykle ulokowana na poddaszu. Za dnia nieużytkowana świetnie sprawdzi się jako domowe biuro. Pod skosem łatwiej będzie też o naturalne oświetlenie biurka.