Biurowiec projektu Litoborski-Marciniak pierwszy w Polsce z takim certyfikatem

Kompleks biurowy Malta Office Park spod kreski pracowni Litoborski-Marciniak jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat BREEAM In-Use International V6. W certyfikacji duży nacisk położony jest na gospodarkę obiegu zamkniętego, ochronę klimatu, a także pielęgnowanie wartości społecznych oraz zdrowie i samopoczucie użytkowników.

– Certyfikat BREEAM to dowód nieustającej poprawy właściwości obiektu i efektywności zarządzania nieruchomością, które mają swoje przełożenie na kluczowe wskaźniki biznesowe, wśród których coraz ważniejsze stają się kryteria środowiskowe, społeczne i administracyjne, stawiające człowieka, jego samopoczucie i otoczenie w centrum uwagi. Przyznanie nam certyfikatu z niemal najwyższą notą to uhonorowanie ciężkiej pracy całego zespołu zaangażowanego w Malta Office Park, co tylko nas mobilizuje do jeszcze lepszego wyniku w przyszłości, szczególnie, że zielony kierunek i wrażliwość na potrzeby ludzi jest w DNA polityki wobec nieruchomości EPP – powiedziała Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

Należący do Henderson Park oraz EPP Malta Office Park to nowoczesny i funkcjonalny kompleks biurowy, na który składa się sześć niezależnych budynków położonych tuż przy Jeziorze Maltańskim w Poznaniu. Uzyskał certyfikat z oceną Very Good zarówno w zakresie Asset Performance, jak i Management Performance przyznany przez organizację BRE Global z Wielkiej Brytanii. Do tej pory tylko dwa budynki na świecie uzyskały certyfikaty BREEAM In-Use International V6 w obu dziedzinach.

Uzyskany certyfikat potwierdza, że parametry techniczne Malta Office Park są zgodne z najlepszymi praktykami i najbardziej restrykcyjnymi wymaganiami w zakresie jakości budynków, minimalizacji ich wpływu na środowisko naturalne oraz możliwości adaptacji do ewentualnych zmian w przyszłości.

Nowy standard BREEAM In-Use stawia rygorystyczne wymagania wobec jakości środowiska wewnętrznego i jego zarządzania, do których należą odpowiednia filtracja i wydajność systemów wentylacyjnych, minimalizacja źródeł zanieczyszczeń, kontrola jakości powietrza, dostęp światła dziennego i możliwość wentylacji naturalnej oraz polityka utrzymania czystości w organizacji, które w obecnej sytuacji na świecie nabierają szczególnego znaczenia.

Audytorem Malta Office Park budynków była firma E.E.S. CONSULT.