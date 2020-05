Blank Studio z prestiżową europejską nagrodą

Każdego roku do wzajemnej rywalizacji o European Design Award przystępuje kilka tysięcy zrealizowanych w Europie projektów – w każdej kategorii może zwyciężyć tylko kilka z nich, otrzymując tytuł „Gold”, „Silver” lub „Bronze”. W tegorocznej edycji, w kategorii 'Signs & Displays' Jury postanowiło przyznać tytuł „Bronze” projektowi systemu informacji wizualnej dla budynku The Software House w Gliwicach, autorstwa Blank Studio z Tychów.

European Design Awards to prestiżowy konkurs wyróżniający najlepszych projektantów graficznych w Europie, który odbywa się już od 14 lat. Obejmuje on różnorodne dziedziny projektowania: od druków, poprzez identyfikację i informację wizualną, na webdesignie kończąc. W skład jury rokrocznie wchodzą przedstawiciele najważniejszych europejskich mediów i magazynów zajmujących się dizajnem, co zapewnia obiektywny i bezstronny wybór nagrodzonych projektów.

Miejsce, w którym mieszczą się biura firmy The Software House zostało już wcześniej uznane za najlepszą przestrzeń do pracy przeznaczoną dla branży IT w konkursie Office Superstar 2018. Ich siedziba w Starym Urzędzie Pocztowym w Gliwicach, jest miejscem wyjątkowym pod każdym względem.

Pierwszym aspektem, o który projektanci Blank Studio zadbali w trakcie projektowania, było nie zdominowanie architektury wnętrz. Dużą wagę przywiązano także do tego, by system nawiązywał do przyjacielskiej atmosfery, jaką tworzy firma – dlatego z uwagą słuchano sugestii Inwestora.

Projektanci zdecydowali się na kolorystyczne nawiązanie do architektury wnętrz, dobranie czytelnego kroju pisma, zaprojektowanie mapy budynku oraz przygotowanie autorskiego zestawu piktogramów, których kształt nawiązuje do codziennego nazewnictwa, jakie poszczególnym przestrzeniom nadali sami pracownicy (Koteł, Okneł, Iluminateł, itp.).

Blank Studio było także odpowiedzialne za projekt oryginalnego zestawu nośników informacji, które umożliwiają użytkownikom manualną interakcję (są to tabliczki z informacją o zajętości pomieszczenia, którą można zmienić poprzez ręczne przesunięcie elementu tabliczki - i odkrycie zabawnych zmian, które pojawiają się w prezentowanym na niej piktogramie).