Blank Studio zgarnia dwa Red Doty za wayfinding

Systemy informacji wizualnej zaprojektowane przez Blank Studio zostały nagrodzone Red Dot Design Award. Jury doceniło projekty dla Browarów Warszawskich i akademika Chill Inn w Łodzi.

Finał konkursu Red Dot Design Award: Brand & Communication za nami! Red Dot Design Award to najważniejszy, najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs dizajnu wyłaniający najlepsze realizacje z każdego roku, uważany za wyznacznik najwyższej klasy i jakości projektowej.

Konkurs dzieli się na trzy główne kategorie: product design, communication design i design concept. Co roku nagroda w kategorii Communication Design przyznawana jest najlepszym realizacjom graficznym, które wyróżniają się ze względu na nieprzeciętny design i wyjątkową jakość. Tegoroczna edycja konkursu obejmowała wszystkie istniejące dziedziny komunikacji wizualnej, projekty realizowane dla różnorodnych mediów przy użyciu rozmaitych metod i narzędzi.

Zespół Blank Studio

Niezależne, międzynarodowe jury konkursu przyznało ten prestiżowy tytuł dwóm kompleksowym projektom systemów informacji wizualnej autorstwa polskich projektantów z Blank Studio, doceniając przygotowane przez nich systemy dla Browarów Warszawskich i prywatnego akademika Chill Inn w Łodzi.

Browary Warszawskie: informacja wizualna dla wielu funkcji

Pierwszy tytuł Red Dot ‘Winner’ powędrował do kompleksowego projektu systemu oznakowania przygotowanego we współpracy z Echo Investment dla Browarów Warszawskich.

System informacji wizualnej w inwestycji Browary Warszawskie, proj, Blank Studio, fot. mat. prasowe

Wraz z otwarciem strefy food & beverage w 2021 roku, warszawska dzielnica Wola zyskała piękne, otwarte i przyjazne dla wszystkich miejsce – kompleks Browary Warszawskie, za którego nowy kształt odpowiadał zespół architektów z pracowni JEMS Architekci. Budynki mieszkalne, biurowce oraz place miejskie i nowe ulice wypełniły kwartał, który nawet w czasach fabrycznej prosperity był pilnie strzeżonym przez woźnych, niedostępnym dla niezatrudnionych areałem miasta. O dawnej świetności tego miejsca przypominają zrewitalizowane zabudowania dawnego browaru – zabytkowa Warzelnia, Laboratorium, Willa Fabrykanta oraz 170-letnie piwnice Leżakowni.

Założeniem, które pojawiło się przed projektantami podczas tworzenia systemu informacji wizualnej dla tego miejsca, było zintegrowanie wszystkich elementów oznakowania z otaczającą architekturą oraz utrzymanie spójnego charakteru przestrzeni, pomimo różnych jej przeznaczeń i zadań.

Krój pisma, piktogramy, poszczególne komunikaty i oznaczenia miały harmonijnie współgrać ze sobą oraz z atmosferą budynków. Istotą projektu było zachowanie na lekkości konstrukcji, współgranie z zielenią miejską oraz wpisanie się w istniejące, historyczne elementy.

– Browary Warszawskie to nasza flagowa inwestycja "destination" – duży, miastotwórczy projekt, który uzupełnia okoliczną tkankę. Kiedy sześć lat temu rozpoczynaliśmy prace na Woli był to nowatorski koncept na polskim rynku, bo zakładał stworzenie prawdziwego, wielofunkcyjnego kawałka miasta do życia, mieszkania, odwiedzania. A taki przemyślany miejski kwartał wymaga stworzenia równie przemyślanego systemu informacji wizualnej. Zależało nam, żeby odzwierciedlał on dynamiczny charakter tego miejsca i łączył w sobie odniesienia do bogatej historii Browarów Warszawskich – mówi Justyna Czernikiewicz, marketing manager w Echo Investment.

Prawidłowo zaprojektowany wayfinding to nie tylko przyciągająca wzrok estetyczna grafika, ale także cały szereg przemyślanych elementów. Na proces powstania – od pomysłu do wdrożenia – systemu informacji wizualnej w Browarach Warszawskich składała się więc wiedza z zakresu wielu dziedzin: socjologii i psychologii, psychofizjologii widzenia, teorii koloru, zasad kompozycji i typografii, projektowania graficznego, wzornictwa, ergonomii, konstrukcji, a nawet materiałoznawstwa. Dzięki połączeniu tych wszystkich umiejętności powstał system, który sprawia, że przebywanie w tym miejscu wiąże się z wieloma pozytywnymi odczuciami, a jego użytkownik chętniej wraca w miejsce, które uważa za estetyczne, bezpieczne i dobrze skomunikowane.

Akademik Chill Inn: wayfinding dla studentów

Tytuł Red Dot ‘Winner” przypadł także drugiemu dziełu autorstwa projektantów z Blank Studio – projektowi zabawnego systemu informacji wizualnej dla prywatnego akademika Chill Inn, który powstał we współpracy z Revisit Home.

System informacji wizualnej w prywatnym akademiku Chill Inn w Łodzi, proj, Blank Studio, fot. mat. prasowe

Chill Inn to nowe miejsce na mapie Łodzi – prywatny akademik dla tych, którzy oczekują wygody w pięknym otoczeniu i topowej lokalizacji. Wysoki standard, niebanalny dizajn – wszystko sprawia, że jest to idealna przestrzeń, by prowadzić studenckie życie. Znajdują się tu: przepiękne pokoje o wysokim standardzie wykończenia, wspólna przestrzeń do nauki, chwili odpoczynku i spotkań towarzyskich, dedykowane bezpieczne miejsce na rower czy samochód, a także pralnia i suszarnia.

Ze studenckim życiem kojarzy się radość, beztroska i zabawa – takie wartości były ważne, gdy pracowano nad spójną identyfikacją i informacją wizualną dla tego miejsca. Projektanci z Blank Studio chcieli, by przygotowana przez nich warstwa graficzna umiejętnie dopełniała charakter i przeznaczenie budynku, a także była interesującą i wprawiającą w dobry nastrój.

W toku prac projektowych Blank Studio opracowało niebanalny branding, oparty na autorskich ilustracjach, a na jego podstawie powstał także system oznakowania budynku. Zaproponowane przez nich ilustracje wizualnie nawiązują do przestrzeni, w której zostały umieszczone, a dzięki nim budynek akademika staje się przyjazny dla użytkowników i zachęca do wspólnego spędzania czasu. Grafiki charakteryzują się płynną, abstrakcyjną linią, wysmakowaną paletą barwną i w żartobliwy sposób uzupełniają różne przestrzenie wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.