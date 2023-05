Blisko 54 tys. mkw. zaaranżowanej powierzchni biurowej. Fit-outowy dział Globalworth podsumowuje prace

Workplaces, dział Globalworth odpowiedzialny za fit-out powierzchni biurowych ma za sobą udany rok 2022. Łącznie zaaranżowali blisko 54 tys. mkw. powierzchni!

Doradztwo architektoniczne i realizacja prac dla wymarzonego biura „pod klucz”, to główne spektrum działania zespołu Workplaces, który ma za sobą imponujący rok. W 2022 roku ten zespół specjalistów przygotował łącznie 53 700 mkw. w ramach realizacji projektów fit-out, o wartości przekraczającej 20 mln euro.

Zmiany na rynku powierzchni biurowych wywołane pandemią sprawiły, że coraz więcej firm poszukuje profesjonalnego partnera do projektów z zakresu fit-out. Przyświeca im przede wszystkim optymalizacja kosztów przy jednoczesnym wdrażaniu planów rozwojowych. Odpowiedzią Globalworth na te potrzeby było stworzenie działu Workplaces, który oferuje kompleksową aranżację powierzchni biurowych w obiektach z własnego portfela.

Kompleksowa aranżacja powierzchni biurowych

Celem działu Workplaces jest najbardziej efektywne przeprowadzenie najemcy przez cały proces prac fit-out. Doświadczony zespół specjalistów pracuje w modelu Design & Build, dostarczając realizację w sposób profesjonalny i kompleksowy - od analizy potencjału przestrzeni biurowej, przez koncepcję aranżacji, cost & project management, po prace wykończeniowe i wyposażenie. Wszystko po to, aby maksymalnie odciążyć najemcę. W efekcie przekłada się to bezpośrednio na wzrost zainteresowania najmem.

Jedną z najbardziej spektakularnych modernizacji przestrzeni biurowej na warszawskim rynku, wykonanej w ubiegłym roku przez dział Workplaces w Globalworth Poland, była aranżacja na powierzchni 13 000 mkw. dla Uniqa w biurowcu Warsaw Trade Tower. Wspomniany projekt w tym roku, wygrał główną nagrodę w kategorii Best Interior Concept w konkursie CIJ Awards Poland.

Wśród firm, które w 2022 roku współpracowały z Globalworth w zakresie projektów fit-out były m.in.: MSD (5 000 mkw.) i Kakadu Zoo (1 600 mkw.) w Warsaw Trade Tower, Jacobs (1 400 mkw.) i ASB (1 900 mkw.) w budynku Skylight oraz Deloitte (1 200 mkw.) we wrocławskiej Renomie. Jedną z największych realizacji na katowickim rynku powierzchni biurowych był projekt dla spółki z branży automatyki przemysłowej (18 000 mkw.) w A4 Business Park. W Katowicach zrealizowana została także aranżacja biura Getin Noble Bank (1 900 mkw.) w Silesia Star. W Krakowie specjaliści z Globalworth stworzyli nowe biura dla firm Genuine Parts Company (1 500 mkw.) i Alten (1 400 mkw.) w kompleksie Lubicz Park. Dział Workplaces w minionym roku zaaranżował też blisko 1 700 mkw. przestrzeni biurowej dla PGS Software w Tryton Business House w Gdańsku.

Nasi najemcy to firmy pochodzące z różnorodnych środowisk, branż, kultur organizacyjnych, które mają często różne pomysły na organizację pracy zarówno zespołowej jak i indywidualnej. Dlatego jako zespół Workplaces zawsze podchodzimy do realizacji takich oczekiwań z nastawieniem, na zrozumienie potrzeb i doradzenie w wyborze najlepszych rozwiązań. Chcemy niczym doświadczony krawiec precyzyjnie wykonać możliwie wiele przymiarek – mówi Krystian Chrobok, Technical Director Central & Northern Poland, w Globalworth.

Niektórych najemców wrysowujemy w kilkunastu wariantach w kilku nawet budynkach, by jak najlepiej odzwierciedlić ich sposób prowadzenia biznesu i organizacji biura. W wielu przypadkach całość procesu bierzemy na siebie, by odciążyć najemcę i zrealizować jego nowe biuro w kilka tygodni od decyzji. Myślę, że ta elastyczność i pełen zakres usług, zarówno podczas realizacji jak i późniejszej obsługi biura, przekonuje wiele firm do wyboru biurowców Globalworth – dodaje.