Bogdan Kulczyński: przypominamy wybrane projekty laureata Honorowej Nagrody SARP

Honorowa Nagroda SARP 2022 już niedługo trafi w ręce Bogdana Kulczyńskiego. Z tej okazji przypominamy projekty architekta.

Najważniejsze polskie wyróżnienie w świecie architektury już niedługo trafi w ręce wyjątkowego twórcy.

Bogdan Kulczyński został laureatem Honorowej Nagrody Stowarzyszenie Architektów Polskich 2022.

Stowarzyszenie Architektów Polskich od 1966 roku przyznaje Honorową Nagrodę dla architektów.

W uzasadnieniu kapituły zwrócono uwagę na wyjątkową dbałość o najwyższej klasy rzemiosło projektanta i innowacyjne koncepty, a także szczególne podejście do architektury jako sztuki.

Nieoceniony wpływ Kulczyńskiego na polską kulturę

Bogdan Kulczyński zajmuje się projektami willi, kompleksów biurowych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. W swoim dorobku ma innowacyjne projekty zarówno w Warszawie, jak również i całej Polsce. Wiele z jego realizacji stało się elementami rozpoznawczymi stolicy i innych miast.

Można tu wspomnieć między innymi o bramie wejściowej stołecznego ZOO, domu towarowym w dawnym Urzędzie Cenzury przy Mysiej 3, Centrum Olimpijskim, Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie czy też rewitalizacji wielu zabytkowych kamienic. Już wcześniej jego działalność została wyróżniona nagrodą "Piękniejsza Polska", przyznawanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza tworzeniem angażuje się w organizowanie światowych wystaw. Architekt od ponad 30 lat prowadzi pracownię Kulczyński Architekt. Razem ze swoją córką Joanną Kulczyńską-Dołowy, która obecnie współtworzy firmę i odpowiada za projekty wnętrz w pracowni, stawiają na nietuzinkowe pomysły i nowatorskie rozwiązania. Czymś, co wyróżnia ich realizacje, jest jednocześnie ogromne poszanowanie dla historii. Dzięki takiemu spojrzeniu na architekturę dają oni nowe życie elementom z przeszłości.