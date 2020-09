Brama Miasta z prestiżową międzynarodową nagrodą

Łódzki projekt śląskiej pracowni medusa group powiększył swoją kolekcję o kolejną nagrodę architektoniczną. Tym razem budynek doceniło jury konkursu organizowanego przez German Design Council przyznając Bramie Miasta ICONIC Award 2020.

Brama Miasta to inwestycja biurowa dobrze znana już nie tylko mieszkańcom Łodzi. Jej lokalizacja sprawia, że jest to pierwszy widok witający podróżnych wychodzących z dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Dzięki swojej kortenowej elewacji wyróżnia się oryginalną architekturą, a także nawiązuje do industrialnej historii miasta.

Brama Miasta była wielokrotnie nagradzana zarówno w Polsce, jak i za granicą (pierwszy etap inwestycji został nagrodzony m.in. Property Design Award 2020). Budynek zdobył ostatnio także uznanie jury konkursu organizowanego przez German Design Council, które przyznało Bramie Miasta ICONIC Award 2020.

German Design Council to jedna z najważniejszych na świecie instytucji działających w zakresie ekspertyzy designu i architektury. Nagrody przyznawane są wizjonerskim budynkom, innowacyjnym produktom architektury, konstrukcji oraz nieruchomości. To prestiżowe wyróżnienie plasuje Bramę Miasta w gronie najlepszych projektów z całego świata.