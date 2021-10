Branża budowlana za ujednoliceniem systemu przedmiarów

Mimo dynamicznego rozwoju branży budowlanej wciąż nie ma przepisów, które gwarantowałyby spójny i skuteczny system przedmiarów. A o taki coraz częściej upominają się generalni wykonawcy dużych inwestycji.

Budynek, ten narysowany na papierze i ten już wybudowany, trzeba odpowiednio zmierzyć. To na tej podstawie inwestor dowie się ile zapłaci za inwestycję. Niestety każdy wykonawca ma swój sposób na jego zmierzenie. – To nie tylko utrudnia realizację prac budowlanych, ale rodzi niespójności przy finalizacji umów – mówią eksperci Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji i proponują ujednolicenie sposobu realizacji przedmiarów.

Mimo dynamicznego rozwoju branży budowlanej wciąż nie ma przepisów, które gwarantowałyby spójny i skuteczny system przedmiarów. A o taki coraz częściej upominają się generalni wykonawcy dużych inwestycji. Wyniki pomiarów przygotowanych na podstawie dokumentacji projektowej zwykle bardzo różnią się od późniejszych obmiarów gotowego budynku. To z kolei znacząco wpływa na wysokość wynagrodzenia poszczególnych wykonawców.

Wykonawcom zależy na przyjęciu jednego, spójnego sposobu przygotowania przedmiarów. – Jako organizacja zrzeszająca firmy budowlane dostajemy sporo sygnałów, że ujednolicenie zasad dotyczących przedmiarów budynków to sprawa bardzo pilna. To przede wszystkim generalni wykonawcy wskazują na duże rozbieżności w wynikach. Niektóre firmy budowlane bazują wyłącznie na dokumentacji projektowej, inne zapewniają sobie margines bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych sytuacji – mówi Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji i dodaje, że by usprawnić funkcjonowanie branży SWE przygotowało instrukcję wykonania przedmiarów elewacji. Propozycja, konsultowana z firmami branży budowlanej i rozesłana do nich, jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej: swe.org.pl. Można w niej znaleźć choćby sposób na obliczenie powierzchni ścianek działowych i słupów, który oblicza się jako iloczyn obwodu przez wysokość mierzoną od wierzchu stropu do spodu stropu powyżej.

Opracowana przez SWE instrukcja została przygotowana na bazie wieloletniego doświadczenia firm zrzeszonych w stowarzyszeniu. Całość podzielono na trzy etapy pozwalające obliczyć całkowitą powierzchnię zewnętrzną budynku, powierzchnię poszczególnych typów i rodzajów docieplenia, a roboty towarzyszące policzyć w metrach bieżących. Etapy z kolei podzielono pod względem elementów konstrukcyjnych, którym przypisano odpowiedni schemat wyliczeń. Dzięki temu każdy, kto chce skorzystać z instrukcji, znajdzie w niej gotowy sposób pomiaru każdego elementu elewacji budynku.

– Nie chcemy komplikować i tak trudnej kwestii. Przedmiary to kluczowy element realizacji całej inwestycji, bo to na ich podstawie przygotowane są kosztorysy i zawierane umowy pomiędzy inwestorem a podwykonawcami. A sposobów obliczeń jest kilka o różnym stopniu zawiłości. Dlatego nasza propozycja jest przejrzysta i pozwala dokładnie policzyć wszystkie elementy konstrukcyjne, tak by obyło się bez niechcianych kosztów dodatkowych już na etapie budowy – wyjaśnia Gerard Cieślik z firmy Gerbud, wykonawcy elewacji i jak dodaje projekt instrukcji przygotowany przez SWE pozwala zapełnić lukę w przepisach.