Branża meblarska coraz bardziej eko

Poszukiwanie ekologicznych rozwiązań to już coraz częściej nawyk wielu świadomych konsumentów, ekologiczna transformacja przenika także do branży meblarskiej.

Czy czeka nas transformacja w zakresie aranżacji naszych wnętrz? Według badania EKOBarometr przeprowadzonego przez dom badawczy SW Research blisko 30% badanych należy do grupy osób, które przyjmują najbardziej proekologiczną postawę. Nie tylko posiadają wiedzę na temat ekologii, znają zasady codziennego funkcjonowania, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego, ale również je egzekwują. Poszukiwanie ekologicznych rozwiązań to nawyk wielu świadomych konsumentów. Ekologiczna transformacja przenika do branży meblarskiej. Przykładem jest marka GO.CE Design, która jako pierwsza w Polsce stworzyła linię mebli z drewna Oxytree.

Redukcja śladu węglowego na topie

Blisko 1/3 Polaków żyje w pełni w zgodzie z naturą. Ta liczba z pewnością będzie rosnąć, a z nią zapotrzebowanie na produkty, których produkcja wpływa na redukcję śladu węglowego. Zasoby naturalne się kurczą, więc bez zastosowania odpowiednich alternatyw zachowanie obecnego statusu życia, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, będzie bardzo trudne. A rozwiązań dostarcza nam sama natura! Popularność w Polsce zyskuje drzewo Oxytree, które posiada właściwości regulujące klimat. W znaczący sposób wpływa na poprawę jakości powietrza oraz na ochronę środowiska. Drewno tlenowe jest lżejsze od drewna z innych gatunków drzew. Materiał ten jest niezwykle elastyczny i jednorodny – pozbawiony jest sęków i wosku.

Ekologia to nie tylko chwyt marketingowy

Dla ponad 10% Polaków ekologia to wciąż chwyt marketingowy, który ma nieść za sobą zysk i popularność, a blisko połowa polskiego społeczeństwa jest zdania, że jedynie oszczędność motywuje firmy do bycia proekologicznymi. Produkcja mebli z drewna Oxytree to ukłon w stronę natury i zmniejszenie pozyskiwanych zasobów, które do tej pory zabierała jej ludzkość. Drzewo szybko odrasta, po 6 latach jest gotowe do ścięcia.

– Tworząc linię Oxy Line, kierowaliśmy się przede wszystkim tym, że Nasi klienci to świadomi konsumenci. Poszukują wyrafinowanego designu, ponadstandardowej jakości, ale również produktu, który nie szkodzi naszej planecie. Na ten moment doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie drewna Oxytree, które przyczynia się do redukcji śladu węglowego. Cieszymy się, że możemy proponować na przykład meble do sypialni. To miejsce odpoczynku, wyciszenia. Aranżacja w duchu pro-eko to dopełnienie takiej przestrzeni, co doceniają nasi klienci – mówi Rafał Cebula, współwłaściciel marki GO.CE Design

Zasięg bez limitów

Celem marki jest dotarcie nie tylko do prywatnych klientów, ale również do właścicieli komercyjnych obiektów. Nie tylko w domu, ale również w pracy, podczas zakupów czy na wakacjach istotne jest otoczenie w zgodzie z naturą, z którą kontakt jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Meble z drewna Oxytree mogą być wykorzystane do aranżacji hoteli, wyposażenia biur czy sklepów. Właściciele marki zapewniają o przygotowaniu oferty na miarę dla każdego zainteresowanego klienta.

– Mamy nadzieję, że pierwsza w Polsce linia mebli z drewna tlenowego to przetarcie szlaku w świadomości naszego społeczeństwa, że pomóc w ochronie środowiska możemy nie tylko, gdy segregujemy odpady czy wybieramy produkty, których opakowania są biodegradowalne. Z roku na rok rośnie liczba konsumentów, którzy pragną aranżować własne wnętrza w zgodzie z naturą. Z przyjemnością zajmujemy się również realizacją dla klientów biznesowych – podsumowuje Łukasz Wilczewski, Prezes Zarządu Oxytree.