Branża stolarki otworowej na pomoc Ukrainie

Branża stolarki otworowej, podobnie jak wiele innych branż, od początku wojny w Ukrainie stara się pomagać potrzebującym. Współpracę na rzecz pomocy Ukrainie podjęły Związek POiD wraz ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Rynku Okien i Fasad w Ukrainie oraz redakcją oknonet.pl.

O tym jak wygląda sytuacja w Ukrainie mieli okazję przekonać się uczestnicy dwunastej odsłony Kongresu Stolarki Polskiej. Do udziału w roli gości honorowych Kongresu zaproszono Alekseya Bubnova i Ivana Bogdana, przedstawicieli ukraińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rynku Okien i Fasad, którzy opowiedzieli jak wygląda wojenna codzienność w Ukrainie oraz jak obywatele Ukrainy angażują się w pomoc walczącym na froncie. Wystąpienie zakończyło się owacją na stojąco i zapewnieniem dalszego wsparcia ze strony polskiej branży stolarki budowlanej.

Jednym z założeń zostało stworzenie platformy, która umożliwi zwiększenie skuteczności pomocy. Dzięki współpracy Związku POiD, ukraińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rynku Okien i Fasad oraz redakcji oknonet.pl, powstała inicjatywa, która nie tylko pozwala poznać zainteresowanym najbardziej palące potrzeby, ale również ułatwia bezpośredni kontakt z wolontariuszami, którzy bezpośrednio docierają z pomocą do okupowanych regionów Ukrainy.

Do najbardziej palących potrzeb należy pomoc dzieciom poległych żołnierzy, środki medyczne, wyposażenie techniczne oraz wojskowe. Każdy, kto chciałby w jakikolwiek sposób wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów, może wybrać jedną z wymienionych form pomocy, i za pośrednictwem danych zamieszczonych w nowej zakładce skontaktować się z Ivanem Bogdanem, który jako wolontariusz koordynuje akcję pomocową.

– Nie da się wyrazić słowami wdzięczności do Polaków, którzy już tak wiele zrobili dla Ukrainy. Ogromne znaczenie ma każda pomoc, zarówno materialna jak i ta mentalna. Dlatego bardzo dziękujemy za możliwość udziału w Kongresie Stolarki Polskiej oraz możliwość pokazania naszej sytuacji. Inicjatywa, z którą przyszła do nas branża stolarki polskiej, pozwola na przekazaywanie rzetelnej informacji o działaniach na froncie, ale też jeszcze przecyzyjniej docierać nam z konkretną pomocą. To bardzo duża pomoc dla nas. Dziękujemy – mówi Ivan Bubnov.