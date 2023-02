Budimex posadzi 400 drzew na Wilanowie i Mokotowie. Do współpracy zaprasza wspólnoty i spółdzielnie

Wspólnoty i spółdzielnie mogą się zgłaszać do akcji Budimeksu "Przystanek Zieleń", w ramach której w okolicach budowy tramwaju do Wilanowa sadzone będą drzewa.

Rusza akcja Przystanek Zieleń Budimeksu skierowana do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na Mokotowie i Wilanowie.

W ramach akcji posadzone zostanie w sumie 400 drzew w okolicach budowy tramwaju do Wilanowa.

Akcja będzie podzielona na co najmniej trzy edycje. Pierwsza będzie realizowana wiosną 2023 roku.

Akcja kierowana jest do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych w dzielnicach Mokotów oraz Wilanów (w niedalekiej okolicy budowy Tramwaju do Wilanowa), które dysponują gruntem, na którym można posadzić nowe drzewa.

Akcja będzie podzielona na co najmniej trzy edycje. Pierwsza będzie realizowana wiosną 2023 roku, kolejna wczesną jesienią tego roku i ostatnia - wiosną 2024 roku. W pierwszej kolejności, do akcji Budimex będzie wybierać te wspólnoty/spółdzielnie, które znajdują się najbliżej trasy budowy Tramwaju do Wilanowa.

Pierwsze nasadzenia już wiosną

Pierwsze nasadzenia 130 drzew Budimex chce zrealizować ze wspólnotami mieszkaniowymi już wiosną tego roku. Będą to Wiśnie Japońskie, Lipy Drobnolistne i Klony Zwyczajne. Są to drzewa dobrze rosnące w miastach o szybkim przyroście. Wspólnoty będą mogły wybrać gatunek drzew, przy jednoczesnej konsultacji dendrologicznej z Budimeksem.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe muszą dysponować gruntem, na którym można zrealizować nasadzenia drzew i znajdować się w okolicy Budowy Tramwaju do Wilanowa. Muszą też posiadać zasoby pozwalające na bezterminowe dbanie o posadzone drzewa.

Aby zgłosić wspólnotę lub spółdzielnie do akcji wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.przystanekzielen.waw.pl Zgłoszenia do 1. Edycji akcji można zgłaszać do 15 marca 2023 r.

Budimex realizuje od września 2022 roku dla inwestora Tramwaje Warszawie największą inwestycję tramwajową w stolicy. Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to inwestycja, której celem jest poprawa jakości życia wielu mieszkańców Warszawy. Trasa połączy Wolę, Ochotę oraz Dworzec Zachodni z Wilanowem i Mokotowem. Dzięki temu, mieszkańcy Wilanowa w godzinach szczytu dojadą do Śródmieścia w mniej niż 30 minut!