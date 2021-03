Budowa stadionu w Tczewie: ruszył drugi etap. Trwają intensywne prace

Rozpoczęły się prace przy budowie drugiego etapu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie. Obiekt zyska zaplecze sanitarne, trybuny, miejsca parkingowe oraz oświetlenie. Inwestycja zakończy się pod koniec października 2021 roku.

REKLAMA

Obecnie wykonywane są wykopy pod roboty elektroenergetyczne oraz prace rozbiórkowe na dawnym parkingu.

Zakres drugiego etapu prac obejmuje m.in. :

– dostawę, montaż i podłączenie do wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodnych i sanitarnych kompletnego modułowego kontenera sanitarnego,

– dostawę wyposażenia boiska piłkarskiego (np. wiaty dla zawodników rezerwowych, wiata dla sędziów, chorągiewki narożne),

– dostawę wyposażenia stadionu lekkoatletycznego (np. poprzeczki do skoku wzwyż, płotki wyczynowe, bloki startowe, tablice do obliczenia okrążeni, oszczepy, dyski do rzutu, kule do rzutów),

– budowę trybun dla ok. 500 osób

– remont istniejącego budynku sanitarnego wraz z budową toalety dla osób niepełnosprawnych,

– wykonanie nawierzchni utwardzonych, w tym parkingu (30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dla 2 autobusów) i ciągów pieszych,

dostawę i montaż elementów małej architektury,

– wykonanie oświetlenia parkingu, bieżni, terenu przy kontenerach,

– wykonanie kompletnego systemu monitoringu z doprowadzeniem zasilania do kamer,

– wykonanie systemu nagłośnienia obiektu.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2021 roku. Całkowity kosz to 2,4 mln zł. Prace związane z budową stadionu lekkoatletycznego na zlecenie miasta, wykonuje Gardenia Sport sp. z o.o. z Warszawy.

W 2020 r. zakończony został pierwszy etap budowy stadionu. Powstała wówczas m.in. bieżnia lekkoatletyczna oraz sektor rzutów z nawierzchnią z trawy naturalnej, płyta boiska piłkarskiego, wykonano kanalizację deszczowej. Boisko otrzymało certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Władze PZLA uznały, że na stadionie w Tczewie mogą być rozgrywane wszystkie konkurencje biegowe (bez biegu z przeszkodami), chód sportowy, skok wzwyż, skok o tyczce, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem oraz rzut oszczepem. Pierwszy etap kosztował 4,8 mln zł.