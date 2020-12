Budowanie świadomości ekologicznej. Wspólny projekt Żabki i firmyŻywiec Zdrój

EKOmaty to innowacyjne rozwiązanie, które w obszarze ekologii wdraża sieć Żabka razem z firmą Żywiec Zdrój. To specjalne automaty, które umożliwią selektywną zbiórkę opakowań po napojach z plastiku i metalu. Pierwsze urządzenia staną jeszcze w tym roku przy wybranych sklepach Żabka w Poznaniu i Warszawie.

Do końca I kwartału 2021 r. EKOmatów będzie łącznie 15. Klienci, którzy oddadzą plastikowe i metalowe opakowania po napojach do EKOmatów umieszczonych przy sklepach Żabka, mogą liczyć na dodatkowe punkty lojalnościowe w aplikacji żappka. Za każde wrzucone opakowanie otrzymają 10 żappsów.

– Żabka kontynuuje działania w zakresie odpowiedzialności społecznej, podejmując kolejne kroki, mające na celu ochronę środowiska naturalnego i zwiększanie świadomości klientów w tym zakresie. Od początku roku systematycznie wprowadzamy na opakowaniach produktów marki własnej oznaczenia informujące, jak właściwie segregować zużyte opakowania. Dodatkowo 100% opakowań wody i napojów marek własnych w Żabce stworzonych jest z przyjaznego środowisku materiału rPET. W naszych sklepach na warszawskiej Pradze, wspólnie z klientami i franczyzobiorcami, testujemy działanie gospodarki o obiegu zamkniętym dla marki własnej wody OD NOWA. Teraz łączymy siły z naszym partnerem Żywiec Zdrój, by jeszcze skuteczniej promować recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. Zachęcamy naszych klientów do oddawania pustych butelek i puszek oraz wspólnego odkrywania, jak wielkie znaczenie mają małe kroki podejmowane przez nas na co dzień – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska.

– Opakowania po napojach, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu wysokiej jakości produktów i ich bezpieczeństwa, nie powinny nigdy trafiać do środowiska naturalnego. Dlatego w tym roku zbierzemy i przetworzymy taką samą ilość plastiku, jaką wprowadzamy na rynek. Jest to cenny surowiec, który w Żywiec Zdrój wykorzystujemy do produkcji kolejnych opakowań, domykając ich obieg. W naszej ofercie można znaleźć już trzy butelki w 100% wykonane z tworzywa pochodzącego z recyklingu, jak również alternatywne opakowania: szklane butelki i puszki. Cieszymy się, że naszymi działaniami inspirujemy innych uczestników rynku do podejmowania odważnych i innowacyjnych kroków na rzecz ochrony środowiska. Takie rozwiązania, jak powstałe we współpracy z siecią Żabka EKOmaty, pozwalają na efektywniejszy recykling butelek PET, jak również na budowanie dobrych, prośrodowiskowych nawyków – mówi Frédéric Guichard, prezes Żywiec Zdrój.

Współpraca Żabki i Żywiec Zdrój ma na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów w oparciu o gospodarkę o obiegu zamkniętym, która umożliwia tworzenie nowych opakowań z tych już istniejących i domykanie w ten sposób obiegu opakowań po napojach. Jest to niezwykle ważne, gdyż dzięki prawidłowej segregacji można otrzymać dobry surowiec, który posłuży do stworzenia nowych opakowań. Dzięki temu nie tylko ograniczamy produkcję plastiku, ale także zmniejszamy emisję CO₂ do środowiska. Inicjatywa wpisuje się w szereg dotychczasowych działań Żabki i Żywiec Zdrój w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.