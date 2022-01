Budynek D kompleksu Nowy Rynek w Poznaniu z WELL Health-Safety Rating

Budynek D spod kreski Medusa Group będący częścią poznańskiego kompleksu biurowego Nowy Rynek otrzymał certyfikat WELL Health-Safety Rating

Budynek D, wchodzący w skład poznańskiego kompleksu biurowego Nowy Rynek, otrzymał certyfikat WELL Health-Safety Rating.

Nowy Rynek to projekt został stworzony jako dopełnienie tej części miasta, a jego wyróżnikiem będzie rynek zlokalizowany wewnątrz kompleksu.

Faza D Nowego Rynku, oddana do użytkowania w czerwcu 2021 roku, to ok. 39 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Jako pierwsza inwestycja w regionie będzie ubiegać się o certyfikat WELL Core & Shell.

Wyróżnienie jest potwierdzeniem tego, że inwestycja Skanska została zrealizowana z myślą o najważniejszych potrzebach pracowników – zrównoważonej, bezpiecznej i zdrowej przestrzeni do pracy.

Budynek D, otrzymując certyfikat WELL Health-Safety Rating, spełnił wymagania zapewniające bezpieczny powrót do biur, między innymi poprzez wdrożenie nowych standardów sanityzacji i dezynfekcji. Wyróżnienie przyznawane jest powierzchniom biurowym o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, ograniczających ryzyko przenoszenia chorób, a także umożliwiających tworzenie zdrowych i przyjaznych miejsc pracy.

– Najnowsze badania Skanska, przeprowadzone wśród 2 tysięcy pracowników, potwierdzają, że ponad połowa z nich pracuje wyłącznie w biurze, a model pracy hybrydowej wciąż jest wybierany jako ten najbardziej preferowany. To oznacza, że biura są i będą potrzebne. Dlatego, jako absolutny priorytet traktujemy bezpieczeństwo pracy w biurze. Szczególnie w tak trudnym czasie pandemii, kiedy konieczne jest podjęcie mocniejszych działań związanych z ochroną zdrowia – mówi Adam Targowski, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w CEE.

Nowy Rynek D został wyposażony w innowacyjne rozwiązania, takie jak system wentylacji i regulacji temperatury, oparty na belkach chłodzących, które zapewniają większy komfort termiczny, czystsze powietrze oraz cichą pracę urządzeń. Co więcej, w biurowcu dostępna jest innowacyjna platforma Connected by Skanska, pozwalająca na integrację różnych funkcji w jednej aplikacji mobilnej. Dzięki niej, pracownicy najemców będą mogli poruszać się po budynku bez użycia tradycyjnych kart dostępu, wykorzystując do tego celu telefony komórkowe, a inteligentny system activity based parking optymalnie zarządzi przydzielaniem miejsc parkingowych.

Flagowa inwestycja Skanska w Poznaniu

Poznańska inwestycja szwedzkiego dewelopera to połączenie innowacyjnych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu tradycji i charakteru miejsca, w którym powstaje. Projekt został stworzony jako dopełnienie tej części miasta, a jego wyróżnikiem będzie rynek zlokalizowany wewnątrz kompleksu.

Projektując Nowy Rynek zadbano o miejsca pełne zieleni, które sprzyjają odpoczynkowi i wspólnym spotkaniom. Powstanie tu centralny plac miejski z otwartym układem przejść i pasaży, wzbogacone o atrakcyjną małą architekturę, stojakami na rowery i punktami napraw.

W otoczeniu budynków powstał pierwszy w Poznaniu chodnik wykonany z zielonego betonu, którego zadaniem jest redukowanie poziomu smogu. Przy budynku D położono prawie 4000 mkw. płyt. Przy trwających obecnie pracach realizacyjnych czwartego budynku, Skanska położy kolejne 4200 mkw. antysmogowego chodnika. Docelowo, łącznie z rynkiem i powierzchnią dookoła budynku E, będzie to łącznie prawie 10 000 mkw., czyli ponad 100 000 płytek.