Budynek sprzed 6 lat spełnia wymogi unijne z 2050 r. To jedyny taki projekt w Polsce

Budynek w Chotomowie jest prekursorski i chociaż nadal nie powstały w Polsce podobne inwestycje, wytycza zapoczątkowany już na świecie kierunek, jakim będzie musiało podążać również rodzime budownictwo.

REKLAMA

Zrealizowany sześć lat temu w Chotomowie „Dom z ogrodem zimowym” był pierwszym i jak dotąd jedynym w Polsce w standardzie Passive House Plus. Zaprojektowany przez pracownię Pasywny M2 i wykonany w systemie budowlanym Steico, jest budynkiem dodatnim energetycznie, który nie wymaga płacenia rachunków za energię i zapewnia mieszkańcom stały komfort cieplny. Realizację inwestycji o tak wysokim standardzie ułatwiła wcześniejsza prefabrykacja. Dzięki niej proces budowlany nie był również uciążliwy dla przyrody, w otoczenie której budynek został wkomponowany.

Mieszkańcy domu w Chotomowie nie płacą rachunków za zużywaną energię. „Dom z ogrodem zimowym”, ponieważ tak nazwany został projekt poznańskiej pracowni Pasywny M2, jest budynkiem dodatnim energetycznie, co oznacza, że dzięki własnym odnawialnym źródłom produkuje nadwyżki energii w ciągu roku. To pierwszy i chociaż zrealizowany już w 2015 roku, nadal jedyny budynek w Polsce certyfikowany w standardzie Passive House Plus, czyli w wyższej klasie standardu budynku pasywnego.

- Już 6 lat temu, kiedy go realizowaliśmy, spełniał wszystkie wymogi dla budynków, jakie Unia Europejska zakłada na rok 2050! Dlatego nazywamy go budynkiem przyszłości – mówi Bartosz Królczyk z pracowni Pasywny M2, prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny. - To, że do tej pory nikt inny takiego domu nie wybudował, pokazuje jak ważne w całym procesie budowy są dobry projekt i kompleksowe podejście do budowy domu. My nie stosujemy kosmicznych technologii, ale za to w naszych budynkach wszystko jest zaplanowane, dobrze przemyślane i spójne ze sobą.

Wybudowanie domu pasywnego wymaga spełnienia określonych wytycznych, a jednym z warunków jest zastosowanie materiałów, które zapobiegają utracie ciepła. Dlatego konstrukcja i izolacja domu w Chotomowie zostały wykonane z naturalnego materiału – drewna. Wybrano system Steico, ponieważ jest kompleksowy – dostarcza gotowe rozwiązania zarówno ścian, stropów, jak i dachu, co ułatwia realizację budynku w takim standardzie.

Komfortowa temperatura cały rok

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i naturalnym materiałom budowlanym dom jest dodatni energetycznie, ale również zdrowy dla mieszkańców. We wnętrzu panuje komfortowa temperatura niezależnie od pory roku i zmieniającej się pogody, która jest na zewnątrz. Jej utrzymanie nie wymaga obsługi skomplikowanych instalacji.

- Temperatura została raz ustawiona i ona jest samoczynnie przez budynek utrzymywana – podkreśla prezes Królczyk. - Dodatkowo, budynek jest bezobsługowy, a więc bardzo wygodny dla mieszkańców. Wewnątrz cały czas jest świeże powietrze, dostarczane przez system wentylacji, które dodatkowo jest filtrowane. Mieszkańcy mają w domu lepsze powietrze niż to, które jest na zewnątrz, choć przecież jest to budynek usytuowany na terenach zielonych, poza miastem.