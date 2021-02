Bulwary Wiślane i Kanał Augustowski docenione w prestiżowym międzynarodowym konkursie

Warszawskie Bulwary Wiślane i Kanał Augustowski zostały nagrodzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych. To najważniejsze wyróżnienie hydrologiczne w Europie.

REKLAMA

Nagrody dla tych dwóch obiektów inżynierii hydrologicznej ogłoszono podczas szóstego europejskiego kongresu IAHR zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Kongres odbywał się w dniach 15-18 lutego m.in. w Warszawie, pod patronatem prezydenta m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Europejscy hydrolodzy uhonorowali Bulwary Wiślane nagrodą „Industry Innovation Award” jako wyróżniający się przykład nowoczesnego nabrzeża łączącego odpowiedź na potrzeby mieszkańców z aspektem ochrony natury. Kanał Augustowski zdobył natomiast „Regional Hydro-Environment Heritage Award” jako skarb inżynierii hydraulicznej.

Przyznanie nagród było wydarzeniem towarzyszącym 6. Międzynarodowemu Kongresowi Wodnemu IAHR, w którym wzięło udział ponad 400 specjalistów z 53 krajów. Głównym zagadnieniem Kongresu były: problem zmiany klimatu, ekstremalne zjawiska wodne, naturalne zagrożenia, hydraulika środowiskowa i inżynieria hydrauliczna. Organizatorami tegorocznego wydarzenia były: PAN, SGGW i Instytut Geofizyki PAN. Kongres odbył się w dn. 15-18 lutego pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych (The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research).