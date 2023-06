Bydgoszcz na zdjęciach. Wystawa prezentująca piękno miasta

Wystawa zdjęć prezentująca magię Bydgoszczy została dziś otwarta na ul. Mostowej. Autorem znakomitych fotografii jest Marek Chełminiak. Będzie można ją oglądać do 7 lipca.

Wystawa prezentuje najpiękniejsze kadry grodu nad Brdą i Wisłą ukazujące jej urzekające, ponadczasowe piękno.

Autorem zdjęć jest Marek Chełminiak, który fotografią zawodowo zajmuje się od połowy lat 70. ubiegłego wieku.

Bydgoszcz jest jednym z najpiękniejszych i największych miast w Polsce. W latach dwudziestych ubiegłego wieku, gród nad Brdą był, zaraz po Warszawie, drugim miastem w Polsce pod względem zajmowanego obszaru. Posiadał także jedne z największych w Polsce obszary zieleni. To właśnie wtedy – w 1923 roku, powstało Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, zrzeszające bydgoszczan zakochanych w swoim mieście i wspierających jego rozwój. To oni bardzo przyczynili się do upiększenia swojego grodu i propagowania jego historii i osiągnięć. Byli dumni z miasta, które od przełomu XIX i XX wieku, stało się nowoczesną, europejską aglomeracją z dzielnicami – ogrodami zatopionymi w zieleni parków i plantów. Tak jest także dziś – mówi autor wystawy Marek Chełminiak.

Dodaję, że o Bydgoszczy mówi się, że jest miastem magicznym. By ulec jego czarowi, trzeba zanurzyć się w urokliwych zakamarkach Starego Miasta, rozległego Śródmieścia i najstarszych dzielnic. Najpiękniej jest nad samą Brdą, czyli tam, gdzie rozpoczęła się historia miasta oraz nad malowniczym, starym kanałem bydgoskim.

Zachwyt budzą także świątynie oraz eklektyczne i secesyjne perły architektury i także nowoczesne obiekty, które powstały w kolejnych „złotych latach” dla Bydgoszczy, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej – dodaje.

Otwarcie wystawy „Magiczna Bydgoszcz”. Fot. Robert Sawicki

Wystawę przygotowało Miasto Bydgoszcz we współpracy z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy. Ekspozycja prezentuje najpiękniejsze kadry grodu nad Brdą i Wisłą ukazujące jej urzekające, ponadczasowe piękno. Marek Chełminiak fotografią zawodowo zajmuje się od połowy lat 70. ubiegłego wieku. Był fotoreporterem wojskowym, pisał i fotografował również dla regionalnych i lokalnych tytułów codziennych. Jest także regionalistą i autorem książkowych wydawnictw albumowych.

Wystawa „Magiczna Bydgoszcz”, którą bydgoszczanki i bydgoszczanie będą mogli oglądać do 7 lipca wpisuje się w wydarzenia trwającego roku Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, którego członkiem jest także autor zdjęć.

Otwarcie wystawy „Magiczna Bydgoszcz”. Fot. Robert Sawicki

Warto wiedzieć

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy jest jednym z najstarszych stowarzyszeń tego typu w regionie i Polsce. Swoimi korzeniami sięga 1832 roku, kiedy powstało Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy. Po latach, w 1923 roku powołano do życia TMMB, które istnieje do dziś krzewiąc zamiłowanie do Bydgoszczy, jej tradycji i kultury. Wieloletnim prezesem Stowarzyszenia jest Jerzy Derenda. Decyzją Rady Miasta, rok 2023 jest Rokiem TMMB.