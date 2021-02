Bydgoszcz się rozwija. Nowe projekty rekreacyjne i wypoczynkowe

Mieszkańcy Fordonu wybrali najlepsze projekty, które trafią do realizacji w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Na osiedlu Tatrzańskim kontynuowana będzie Wielka Pętla Fordonu. W Nowym Fordonie i na osiedlu Terenów Nadwiślańskich mieszkańcy postawili na nowoczesne place zabaw dla dzieci i młodzieży.

W największej dzielnicy naszego miasta wśród zwycięskich projektów dominują te o charakterze rekreacyjnym i wypoczynkowym. W Nowym Fordonie najwięcej głosów mieszkańców zdobył projekt rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 65. Na zadanie o wartości niemal pół miliona złotych, zagłosowało ponad 400 bydgoszczan. Projekt zakłada utworzenie kilku stref do zabaw: edukacyjnej, sportowej oraz integracyjnej. Plac zabaw dla najmłodszych powstanie także na osiedlu Terenów Nadwiślańskich – wybudowana zostanie strefa zabaw wśród zieleni.

Spacerem i rowerem po Fordonie

Na osiedlu Tatrzańskim nie miał sobie równych projekt związany z kontynuacją trasy spacerowo-rowerowej u podnóża fordońskich górek. Pierwszy etap tego zadania realizowany jest w ramach poprzedniej edycji BBO. Trwa już przygotowanie dokumentacji projektowej. Długość trasy uzależniona będzie od złożonych ofert w postępowaniu przetargowym. Ogółem na budowę Wielkiej Pętli Fordonu w budżecie miasta zabezpieczono 4 mln zł.

Teraz, dzięki głosom mieszkańców zrealizujemy kolejny odcinek tej trasy. Projekt zyskał aprobatę mieszkańców zarówno w kategorii projektów ponadsiedlowych – zagłosowało na niego 2,5 tys. mieszkańców. W kategorii projektów osiedlowych (os. Tatrzańskie) Wielką Pętle Fordonu wybrało 400 bydgoszczan. Oprócz ścieżek spacerowych powstaną miejsca do odpoczynku, zamontowane zostaną elementy małej architektury.

W Nowym Fordonie drugim zwycięskim zadaniem okazała się nowa ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Andersa. Na to przedsięwzięcie wskazało 380 mieszkańców, a na jego realizację zabezpieczyliśmy 450 tys. zł. Pozwoli to na realizację odcinka do kwoty przeznaczonej na zadanie.

Małe projekty społeczne

Spośród kilkudziesięciu małych projektów społecznych, kilka zostanie zrealizowanych w Fordonie. Przy ul. GOPRu odbędzie się Fordońska Plaża Filmowa. Zorganizowany zostanie także piknik zdrowej wiejskiej żywności, przy muzyce country. Z kolei w sali widowiskowej przy ul. Piwnika-Ponurego odbędą się muzyczne audycje dla dzieci i koncerty dla seniorów. Termin uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.