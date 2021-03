Bydgoszcz się rozwija. Unijne dofinansowanie na inkubator przedsiębiorczości

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny podpisał umowę na dofinansowanie budowy inkubatora przedsiębiorczości. Unijne wsparcie to prawie 19 mln zł. To kolejna inwestycja, która ma wspierać gospodarczy rozwój miasta i regionu.

– Jesteśmy jednym z liderów pozyskiwania środków zewnętrznych na rzecz Bydgoszczy – mówi prezes BPPT, Andrzej Półgrabski. – Dzięki europejskim funduszom stworzyliśmy centrum technologiczne, rozbudowaliśmy infrastrukturę parku, zbudowaliśmy nowoczesny biurowiec oraz Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze w Myślęcinku. Mamy też gotowe projekty związane m.in. z rozbudową dróg z myślą o sięgnięciu po środki z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestując w park, inwestujemy w przyszłość miasta. Firmy działające na naszym terenie zatrudniają już ponad 4 tysiące osób, tu płacą podatki. Ma to coraz większe znaczenie w sytuacji ograniczania dochodów samorządów na szczeblu centralnym.

Inwestycja została dofinansowana kwotą prawie 19 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rozwój infrastruktury biznesowej. Umowę podpisano 25 lutego w Urzędzie Marszałkowskim.

Nowy obiekt powstanie pomiędzy nowym centrum technologicznym, w którym ulokowały się firmy rozwijające nowe technologie i potężnym centrum logistycznym firmy Lidl. Inkubator będzie składał się z dwóch części: 3-kondygnacyjnej biurowej oraz parterowej hali, w której będą mogły funkcjonować nowe podmioty gospodarcze. Hala będzie podzielona na ponad 20 boksów. W budynku przewiduje się możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia, oprogramowania oraz sprzętu IT niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej infrastruktury.

Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy prac budowlanych. Bydgoski Park Technologiczno-Przemysłowy na realizację inwestycji zabezpieczył ponad 23 mln zł. Prace budowlane potrwają około półtora roku.

Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Ponadto część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycje BPPT zrealizowane z unijnym wsparciem:

1. Centrum Technologiczne – wsparcie unijne 6,1 mln zł

2. Idea przestrzeń biznesu- 10 mln zł

3. Rozbudowa Infrastruktury technicznej BPPT – 13,3 mln zł

4. Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze - dofinansowanie 20,6 mln zł

5. Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego - dofinansowanie 24,4 mln zł