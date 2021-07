Bydgoszcz się zmienia. Kończy się remont zabytkowych kamienic

Kończy się remont zespołu kamienic na Babiej Wsi w Bydgoszczy. Są to jedne z pierwszych miejskich budynków z okresu XX-lecia międzywojennego. Nową, beżową elewację zyskał też charakterystyczny blok przy rondzie Jagiellonów.

Obecnie prace na Babiej Wsi są prowadzone w segmencie z nr 17. Wraz z sąsiednimi częściami (15, 19, 21, 23) tworzy on funkcjonalną całość o ciekawej kompozycji utrzymanej w stylu wczesnego modernizmu. Charakterystycznym elementem są loggie zamknięte pełnymi łukami oraz przegrody od strony ulicy. Gzyms nad linią parteru zdobi pomarańczowa dachówka. Skrajne oraz centralna część zespołu zwieńczone są szczytami. W poddasze wkomponowano lukarny. W czasie prac zrekonstruowano również naczółki okienne i boniowanie narożników. W budynkach funkcjonują wspólnoty mieszkaniowa zarządzane przez ADM. W trakcie prac cały obiekt ocieplono, odnowiono tynki, a elewacja zyskała stonowane beżowe barwy. Prace są już na finiszu.

Warto podkreślić, że budynki wzniesiono w latach 1926-27. Była to wówczas jedna z pierwszych miejskich inwestycji mieszkaniowych. Najwięcej zmian w tej części miasta zaszło na początku XX wieku. Wówczas wzdłuż Brdy zaczęły powstawać przystanie wioślarskie. Zabudowa mieszkaniowa powstawała przede wszystkim w okresie międzywojennym.

Kończy się również remont charakterystycznego bloku flankującego od strony południowo-wschodniej rondo Jagiellonów. Budynek przy ul. Bernardyńskiej 16 pochodzi z lat 60. XX wieku. Wzniesiono go jeszcze przed rozbudową ronda o część podziemną. Po remoncie ma elewację w beżowym kolorze.

Większość zabudowy wokół ronda Jagiellonów powstała po wojnie. W latach 50. XX wieku wzniesiono między innymi biurowiec poczty (Bernardyńska 15). W latach 60. Okolice zaczęto zabudowywać wysokościowcami. W 1964 był gmach dawnego „Projprzemu”. W ostatnich latach został on przebudowany na hotel. W 1968 dołączył do niego budynek obecnego Banku Pocztowego. Powstał on w bliskim sąsiedztwie rozebranego arsenału i magazynu Pruskiego Urzędu Prowiantowego z 1817. Natomiast w 1969 roku zakończyła się budowa najwyższego 14-kondygnacyjnego gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Po przebudowie z końca lat 40. Pierwotne cechy zatracił też gmach dawnego szpitala garnizonowego, który obecnie mieści Rektorat Collegium Medicum. W latach 1972-74 w ramach rozbudowy ciągu ulic Jagiellońska-Focha zbudowano przejścia podziemne.