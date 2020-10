Cavatina zgarnia międzynarodowe nagrody

Projekty realizowane w Katowicach, Gdańsku i Bielsko-Białej przez Cavatina Holding zostały docenione w dwóch zagranicznych konkursach branżowych, poinformował na swoim oficjalnym profilu LinkedIn Cavatina Holding.

REKLAMA

Palio Office Park został doceniony w plebiscycie International Property Awards 2020-21, w kategorii Office Development for Poland. Futurystyczny budynek Cavatina Hall w Bielsku-Białej wyróżniono tytułem Honorable Mention w konkursie Architecture Masterprize 2020 w kategorii Mixed-Use Architecture. W tym samym konkursie i kategorii wyróżnienie Honorable Mention zdobyła również inwestycja Global Office Park.

Palio Office Park to nowoczesny kompleks biurowo-usługowy powstający na terenie Stoczni Gdańskiej. Kompleks wzbogaci lokalny rynek nieruchomości komercyjnych o niemal 90 000 m kw. komfortowej powierzchni do pracy i rekreacji w otoczeniu wody i zieleni. Nowoczesna, przemyślana architektura budynków z lekkością wpisze się w już istniejącą zabudowę terenów Stoczni Gdańskiej, a nowe biura i liczne, różnorodne usługi stworzą tutaj ekosystem dynamicznego miasta.

Powstający w Katowicach Global Office Park to pierwszy na Śląsku projekt typu mixed-use takiej skali. Dwie wieże biurowe dostarczą łącznie ok. 56 tys. mkw. powierzchni klasy A, natomiast wieża mieszkaniowa zagwarantuje 670 mieszkań w zróżnicowanych wariantach metrażowych. 100-metrowe wieże będą osadzone na wspólnym 5-kondygancyjnym podium, gdzie w układzie galeryjnym znajdą miejsce liczne lokale gastronomiczne i usługowe. Na przeciwko wielofunkcyjnego obiektu stanie również niewielki, klasyczny w formie budynek biurowy liczący ok. 4 000 mkw. nowoczesnej powierzchni do pracy. Global Office Park będzie nie tylko komfortowym i zaawansowanym technologicznie miejscem do pracy, mieszkania, zakupów i spotkań, ale również idealnym przystankiem do rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Na powierzchni aż 2 300 m kw. projektanci Cavatina Holding zaplanowali atrakcyjne strefy zieleni i relaksu.

Z kolei Cavatina Hall to obiekt wielofunkcyjny, który stanie niebawem w stolicy Podbeskidzia. Miasto zyska nie tylko pierwsze powierzchnie biurowe klasy A, ale także salę koncertową z prawdziwego zdarzenia, która pomieści 1000 osób i została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi wymaganiami akustycznymi. Projekt akustyki sali został opracowany we współpracy wewnętrznego zespołu architektów Cavatina Holding z projektantami akustyki z EwkAkustika Ewa Więckowska-Kosmala Pracownia Akustyczna. Był również konsultowany z Bobem Essertem ze Studia SOUND SPACE VISION. Cavatina Hall to także wysokiej klasy powierzchnie biurowe klasy A – pierwsze takie w mieście. Cały obiekt, zarówno w części usługowo-biurowej, jak i koncertowej będzie spełniać wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.