Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstanie w Gorzowie Wielkopolskim

W Gorzowie Wielkopolskim powstanie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Oficjalnie placówka ruszy 1 września. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki uważa, iż to najważniejsza inwestycja w przyszłość naszego miasta.

Jej pierwsza siedziba mieścić się będzie w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Pomorskiej. Docelową siedzibą CEZiBu będą modernizowane obecnie poszpitalne budynki przy ulicy Warszawskiej.

– Wszyscy wspólnie inwestujemy w naszą młodzież. Z jednej strony zostaną pięknie wyremontowane budynki, zabytkowy kwartał. Przede wszystkim dajemy jednak ogromną szansę młodym ludziom na rozwój. Skończą dobrą szkołę, ale i będą mieli perspektywy podjęcia dobrej pracy. Będziemy kształcić według potrzeb rynku pracy – powiedział Jacek Wójcicki.



Prezydent podziękował wszystkim zaangażowanym w ten projekt, także nauczycielom i dyrektorom szkół. ­ – To dzięki Wam Gorzów wkrótce będzie miał swoją szkołę marzeń i swoją wielką szansę na lepszą przyszłość – powiedział.



– Chcemy, by uczniowie jak najszybciej mogli korzystać z tej części obiektów przy ulicy Warszawskiej, które będą gotowe wcześniej niż pozostałe – zapowiedziała dyrektor Wydziału Edukacji Renata Pliżga



W CEZiBie będą uczyć się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, których szkoły w obecnym kształcie będą funkcjonować do końca sierpnia br.



CEZiB jest największą inwestycją edukacyjną w północnej części województwa lubuskiego. Poprzez rewitalizację istniejących zabytkowych terenów poszpitalnych powstaje miejsce, w którym będzie możliwe kształcenie zawodowe na poziomie technikum, branżowej szkoły zawodowej, szkoły policealnej, kształcenie ustawiczne dorosłych oraz upowszechnianie i odkrywanie nauki i techniki przez wszystkie pokolenia mieszkańców Gorzowa i okolic.



W Centrum będą działać trzy szkoły zawodowe. W poszpitalnych budynkach powstaną nowoczesne pracownie oraz nowa hala sportowa. Architektura nowych budynków będzie tłem dla istniejącej zabudowy. Mają to być proste bryły, wykończone stonowaną kolorystyką, szkłem i stalą. Elewacje istniejących budynków zostaną poddane renowacji, która nie zaburzy ich obecnego wyglądu.



Inwestycja ma kosztować prawie 104 mln zł.



Dariusz Wieczorek, Wydział Promocji i Informacji