Centrum Południe w całości zasila energia wiatrowa

Wrocławski kompleks Centrum Południe jest w 100 proc. zasilany odnawialną energią wyprodukowaną przez farmę wiatrową. Dzięki temu rozwiązaniu, budynek może poszczycić się istotnie zredukowanym wpływem na środowisko naturalne.

Centrum Południe to kilkuetapowa inwestycja, która docelowo będzie oferować 85 000 mkw. innowacyjnej powierzchni biurowej oraz handlowo-usługowej. W sierpniu 2020 roku do dyspozycji najemców oddano dwa pierwsze budynki liczące łącznie ok. 28 000 mkw. Kompleks ten, jako pierwszy na Dolnym Śląsku, powstaje zgodnie z wytycznymi wymagającego certyfikatu WELL Core&Shell. To największy i najbardziej zrównoważony projekt Skanska we Wrocławiu. Korzysta on z energii wyprodukowanej przez wiatraki należące do ENGIE Zielona Energia – spółki z Grupy ENGIE.

Firma stawia na zeroemisyjne źródła produkcji energii. Jest producentem odnawialnej energii. Posiada w Polsce 4 farmy wiatrowe o mocy 138 MW, a także 11 farm fotowoltaicznych o mocy 11MWp. Firma wdraża nowoczesne rozwiązania zarówno w produkcji odnawialnej energii, jak i w zakresie efektywności energetycznej oraz obsługi powierzchni handlowych i magazynowych. W czasie w pandemii Covid-19 implementowała w Polsce nowoczesne rozwiązania w zakresie eliminacji wirusów i bakterii w placówkach medycznych oraz w obiektach biurowych.

– Współpraca ze Skanska to dla nas kolejny krok do realizacji celów naszej grupy. Działamy w myśl zasady 3d, czyli dekarbonizacja, digitalizacja i decentralizacja. Jesteśmy jednym ze światowych liderów przemian i stawiamy na odnawialną energię. Ten kontrakt to kolejne potwierdzenie, że dziś wszyscy wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy chcą dbać o środowisko – mówi Mateusz Madejski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu ENGIE Zielona Energia.

– Dla nas „zielony zwrot” to nie tylko hasło, ale realne i systematycznie wdrażane rozwiązania, dzięki którym nasze inwestycje wnoszą wartość dodaną dla społeczeństwa i środowiska – mówi Adam Targowski, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w spółce biurowej Skanska. – Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel, aby do roku 2030 zredukować emisję dwutlenku węgla o 50%, a do roku 2045 osiągnąć neutralność emisyjną. Inicjatywy, które zwiększają wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, przybliżają nas do spełniania tych obietnic. Współpraca z ENGIE to krok do realizacji naszego wyzwania, czyli budowy biurowców o neutralnym śladzie węglowym – dodaje Adam Targowski.

Wykorzystanie OZE to nie jedyne inicjatywy firmy Skanska pomagające chronić środowisko. Szwedzki deweloper buduje przy swoich inwestycjach antysmogowe chodniki z zielonego betonu, które dzięki swoim właściwościom katalitycznym redukują stężenie niebezpiecznych dla człowieka związków znajdujących się w miejskim powietrzu. Rozwiązanie zostało już zastosowane w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i w Gdańsku.