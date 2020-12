Centrum Sportu i Rekreacji Wodnej powstanie w Grudziądzu

Na miejskim terenie na Rządzu powstanie nowy obiekt, który został wpisany do strategii województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Centrum będzie łączyło w sobie trzy funkcje: halę widowiskowo-sportową z torem kolarskim, park wodnej rozrywki oraz centrum edukacyjne.

Podczas konferencji prasowej Prezydent Maciej Glamowski, Prezes Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego Małgorzata Kosinska oraz projektanci Krzysztof Polkowski i Andrzej Kusztelak zaprezentowali zupełnie nowy projekt - koncepcję budowy Centrum Sportu i Rekreacji Wodnej w Grudziądzu. Na dobrze skomunikowanym terenie, powstanie wielofunkcyjne, atrakcyjne Centrum o zasięgu regionalnym. Obszar będzie podzielony na trzy części, funkcjonalnie różne, połączone wspólnym dziedzińcem i parkingiem.

– Uważam, że Centrum Sportu i Rekreacji Wodnej podniesie prestiż regionu i stworzy możliwość organizowania międzynarodowych zawodów. Powiększy bazę sportową oddziaływującą nie tylko dla regionu, ale i kraju. Stanie się wysoko wyspecjalizowanym ośrodkiem przygotowań olimpijskich – mówił w trakcie konferencji prezydent Maciej Glamowski.

W dalszej części swojej wypowiedzi prezydent podkreślał, że przygotowana koncepcja hali widowiskowo-sportowej ma charakter multifunkcjonalny, gdzie oprócz podstawowej funkcji sportowej z wiodąca rolą toru kolarskiego, ,będą mogły być organizowane inne imprezy masowe – targi czy koncerty. Dzięki temu miejsce to będzie tętniło życiem i będzie pełniło charakter centrotwórczy.

Hala widowiskowo-sportowa będzie spełniała najwyższe wymagania organizacyjne i techniczne, odpowiadające standardom krajowych federacji sportowych dla najwyższych lig sportowych w danych dyscyplinach i będzie służyła organizowaniu prestiżowych zawodów. Obiekt będzie przystosowany przede wszystkim do dyscyplin: kolarstwo torowe, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Ponadto hala będzie przystosowana do funkcji wystawienniczych i ekspozycji targowych, imprez estradowych, koncertów, projekcji filmowych. Widownia będzie mieściła od 3,5 tys. do 5,5 tys. osób.

Prezydent zaznaczył również, że pomysł stworzenia centrum rozrywki wodnej, które będzie miało kilka stref, narodził się po przeprowadzeniu wnikliwej analizy funkcjonujących w naszym mieście basenów. Aktualna infrastruktura wodna w mieście jest przestarzała, pochodzi z połowy lat 80-tych i wymaga modernizacji. Nakłady na te modernizacje i dalszą eksploatację przestarzałych budynków w dłuższej perspektywie będą znacznie wyższe niż koszty eksploatacji nowoczesnego obiektu. Atrakcyjność Centrum pozwoli na generowanie znacząco wyższych przychodów.

Centrum Rekreacji Wodnej, poza atrakcjami dla dzieci i dorosłych oraz basenem sportowym z widownią, będzie posiadało w swojej ofercie możliwość skorzystania z dobroczynnych właściwości zasobów naturalnych Grudziądza, czyli źródeł wody solankowej.

– W części basenu umieściliśmy dwie główne niecki rekreacyjne, w tym jedna z nich daje możliwość wypłynięcia na zewnątrz obiektu. Oprócz tego zaprojektowaliśmy wieżę ze zjeżdżalniami i ze strefą handlu – podkreślał Andrzej Kusztelak.