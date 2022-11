Certyfikat WELL Health-Safety dla czterech biurowców Cavatiny

Trzy budynki wchodzące w skład katowickiego kompleksu Global Office Park oraz nowopowstały budynek D inwestycji Quorum we Wrocławiu zdobyły certyfikat WELL Health-Safety Rating.

Quorum Office Park D we Wrocławiu oraz trzy budynki biurowe Global Office Park w Katowicach to kolejne inwestycje w portfolio Cavatina Holding, które uzyskały certyfikat WELL Health-Safety Rating.

Deweloper podjął decyzję o certyfikacji w tym systemie wszystkich swoich obiektów zarówno już funkcjonujących, jak i oddawanych do użytku i już w maju 2021 r. otrzymał certyfikaty dla pierwszych sześciu z nich.

Cavatina Holding, jeden z największych deweloperów biurowych w Polsce, konsekwentnie realizuje plany dotyczące budowy portfolio 1 mln mkw. powierzchni do 2025 r. Jednocześnie firma od początku działania postawiła na prośrodowiskowe rozwiązania i komfort użytkowników.

Wszystkie inwestycje Cavatina Holding certyfikowane są w międzynarodowym standardzie BREEAM, a od 2021 r. także poddawane są ocenie pod kątem zgodności ze standardami WELL Health-Safety Rating. Deweloper szeroko traktuje swoją odpowiedzialność za czynniki związane z wpływem na środowisko oraz społeczeństwo. W tym roku po raz pierwszy podsumował wszystkie działania i stawiane cele pozafinansowe w raporcie ESG.

- Nasze inwestycje stanowią ważny element ekosystemów miejskich. Chcemy nadawać ton nieuchronnym zmianom w sposobie myślenia o nieruchomościach i proponowaniu nowych rozwiązań. Certyfikat WELL Health-Safety Rating pozwala nam w usystematyzowany sposób pokazać jakość biurowców Cavatina Holding i wspomóc najemców w tworzeniu zdrowego, wspierającego bezpieczeństwo pracowników środowiska pracy. W konsekwencji pandemii na znaczeniu zyskały między innymi takie aspekty jak kontrola jakości powietrza i wody, bezstykowe przemieszczanie się po budynku czy wprowadzenie nowych zasad utrzymania czystości - mówi Agnieszka Seweryn, ESG & Sustainability Manager w Cavatina Holding.

Odpowiadająca aktualnym wyzwaniom Certyfikacja WELL Health-Safety została opracowana przez międzynarodową organizację International Well Building Institute (IWBI) na bazie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w ścisłej współpracy z amerykańskimi Centers for Disease Control and Prevention (CDC), światowymi ośrodkami profilaktyki i zwalczania chorób, a także wieloma innymi specjalistycznymi instytucjami badawczymi.

Eksperckie grono opracowało wykładnię i oparte na niej wyśrubowane standardy certyfikatu, o który mogą starać się wyłącznie obiekty o najwyższych parametrach bezpieczeństwa. Przyznanie certyfikatu jest dowodem na to, że w budynkach zadbano, m.in. o wysoką jakość powietrza i wody, precyzyjne procedury czyszczenia i odkażania, strategie reagowania w sytuacjach kryzysowych, transparentną komunikację z najemcami, czy dostęp do środków medycznych.

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura, oprócz dwóch 25-piętrowych wież (część A kompleksu), zajmują także oddany już do użytku i w pełni wynajęty, najmniejszy w kompleksie budynek C. W sumie Global Office Park to ponad 59 tys. Mkw. GLA.

Global Office Park w Katowicach, fot. mat. pras. Cavatina

W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców jest 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami.

Quorum Office Park D, powstały jako pierwszy budynek wrocławskiego kompleksu wielofunkcyjnego, łączy w sobie nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle.

Quorum Office Park D we Wrocławiu, fot. mat. pras. Cavatina

Biurowiec oferuje swoim najemcom ponad 16,2 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na sześciu kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych. Na jego terenie znajduje się także parking na ponad 220 samochodów oraz wewnętrzne patio, które jest idealnym miejscem na relaks w czasie dnia pracy. Inwestycja Cavatina Holding powstaje w centrum Wrocławia, na Szczepinie tuż nad Odrą.