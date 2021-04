Certyfikat WELL Health&Safety dla The Warsaw HUB

Wielofunkcyjny kompleks wieżowców położony przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie, The Warsaw HUB, otrzymał certyfikat WELL Health&Safety.

International WELL Building Institute™ (IWBI) przyznało certyfikat WELL Health-Safety Rating biurom i powierzchniom handlowym warszawskiego kompleksu The Warsaw HUB.

WELL Health-Safety Rating to oparty na dowodach i zweryfikowany przez niezależną organizację program oceny dla wszystkich typów nowych i istniejących budynków, który ma na celu pomóc firmom przygotować swoje biura, centra handlowe, hotele, a nawet hale magazynowe do ponownego otwarcia i funkcjonowania w postcovidowej rzeczywistości.

– Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego podejmujemy wszelkie środki i działania, aby ustanowić je na najwyższym możliwym poziomie. Kompleks The Warsaw HUB, jest przygotowany do funkcjonowania w rzeczywistości covidowej oraz postcovidowej. Podobnie jest z Warsaw UNIT, którego proces certyfikacji dobiega końca – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Za wsparcie zespołu Ghelamco oraz koordynację procesu certyfikacji WELL Health-Safety Rating dla całego kompleksu The Warsaw HUB odpowiada firma SWECO.

Nowe technologie na straży bezpieczeństwa

W The Warsaw HUB zastosowane zostały najnowocześniejsze rozwiązania, które pozwalają chronić najemców przed rozprzestrzenianiem się wirusów. Pracownicy budynków mają do swojej dyspozycji m.in. dedykowaną aplikację mobilną, która jest częścią budynkowego systemu operacyjnego Signal OS, stworzonego przez Ghelamco. W sytuacji zagrożenia epidemicznego poinformuje ona użytkowników, czy budynek działa w tzw. trybie pandemii. W trybie tym system klimatyzacji pracuje wyłącznie z wykorzystaniem świeżego powietrza, aby zapobiegać mieszaniu się powietrza wyciąganego z nawiewanym do powierzchni biurowych, a w windach włączają się lampy UV, które skutecznie dezynfekują przestrzeń.

WELL Health-Safety Rating w walce z koronawirusem

WELL Health-Safety Rating, zaadaptowany na podstawie WELL Building Standard, koncentruje się na procedurach bezpieczeństwa i eksploatacji budynków. Został on stworzony aby pokierować i wzmocnić działania firm w podejmowaniu niezbędnych kroków i ustaleniu priorytetów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników i gości.

Stworzona przez IWBI ocena bezpieczeństwa budynków WELL Health-Safety Rating opiera się na wytycznych opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), globalne centra kontroli i zapobiegania chorobom, agencje zarządzania kryzysowego, a także uznane organizacje, takie jak ASTM International i ASHRAE oraz wiodące instytucje akademickie i badawcze. IWBI wykorzystał analizy swojej grupy zadaniowej ds. COVID-19, aby pomóc biznesowi i liderom branży nieruchomości zintegrować przydatne spostrzeżenia i sprawdzone strategie w walce z koronawirusem.

Wielofunkcyjny nowoczesny kompleks na Woli