Chcemy pracy hybrydowej

64 proc. badanych jako optymalny model pracy wskazało model hybrydowy, 26 proc. całkowicie zdalny, a 10 proc. wskazało na cały czas w biurze. Wolimy pracować w domu, choć tęsknimy za kawą w biurze i kontaktem ze współpracownikami. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Grafton Recruitment oraz CBRE w grudniu tego roku.

64 proc. zatrudnionych chce pracy hybrydowej. Brakuje im rozmów ze współpracownikami, dobrej kawy z firmowego ekspresu i… nawet kontaktu z szefem – to główne wnioski z badania „Praca w biurze, hybrydowa czy zdalna”, które przeprowadziły Grafton Recruitment oraz CBRE.

Na pytanie: Jak pracujesz aktualnie? – „całkowicie zdalnie” odpowiedziało aż 60 proc. pytanych, 30 proc. pracuje w modelu hybrydowym (częściowo z domu, częściowo w miejscu pracy), a 10 proc. tylko w biurze. Pytani, ile dni chcieliby pracować zdalnie, najwięcej ankietowanych – 44 proc. – wskazało 3 dni. Ponad jedna czwarta chciałaby tak pracować przez 4 dni tygodniowo, 24 proc. natomiast chętnie przeszłoby na home office na dwa dni w tygodniu. Tylko 7 proc. chciałoby pracować jeden dzień z domowego zacisza. Trzy czwarte ankietowanych odpowiedziało „tak“ na pytanie, czy odpowiada im obecny model pracy, tylko jedna czwarta nie jest z tego zadowolona.

– Nastąpiła już czasowa, ale jak widać zmierzająca w kierunku stałej, zmiana na rynku pracy i w sposobie pracy – komentuje Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment. – Pracownicy wskazują, że praca z domu jest dla nich do zaakceptowania, a niektórzy wręcz tylko na taką chcą się przestawić. W organizacjach, w których to jest możliwe i konieczne z powodu pandemii COVID-19, taki sposób się sprawdzi, ale nie we wszystkich firmach i branżach jest to do przeprowadzenia – podkreśla Wanatowicz.

– Początek pandemii był dla Polaków sprawdzianem, jeśli chodzi o pracę zdalną. Teraz nadszedł moment, kiedy praca z domu przestaje być przywilejem, a codziennością. Nie wszyscy są jednak z niej do końca zadowoleni, zwłaszcza pracownicy. Rola biura się zmienia, jednak jego podstawowa funkcja, czyli utrzymanie największego zasobu organizacji, jakim jest kapitał społeczny, pozostaje niezmienna. Poszukując złotego środka, większość firm decyduje się na wdrażanie hybrydowego modelu pracy – mówi Jan Banasikowski, Associate Director, doradca ds. HR i analiz lokalizacyjnych CBRE.

Jeśli już tak polscy pracownicy pokochali pracę zdalną lub hybrydową, to który według nich system jest najbardziej optymalny? Tu 64 proc. wskazało na hybrydowy, 26 proc. na całkowicie zdalny, a 10 proc. na cały czas w biurze.

Badanym, którzy odpowiedzieli, że obecnie pracują tylko zdalnie, zadaliśmy dodatkowe pytanie: Jakie warunki musiałby zostać spełnione, żebyś chciał/a pracować 100 proc. czasu w biurze? Odpowiedzi nie sumują się do 100 proc., ponieważ można było wybrać kilka opcji. Najwięcej wskazań miał argument: krótsza droga do pracy (59 proc.), kolejne miejsca to: dowolność godzin pracy (praca 8 godzin dziennie w dowolnym czasie) – 46 proc.; zapewnienie miejsca parkingowego – 43 proc., dopłaty na dojazd do pracy – 41 proc., elastyczne godziny pracy (start między 8.00 a 10.00, koniec między 16.00 a 18.00) – 41 proc., zapewnienie większej prywatności – 31 proc. oraz brak dress code’u – 27 proc.