Chris Niedenthal z wystawą w warszawskim centrum handlowym

Od 27 lipca br. w warszawskim centrum handlowy, Blue City będzie można zapoznać się z twórczością wybitnego dokumentalisty i ikony fotoreportażu Chrisa Niedenthala.

Wszyscy znamy ikoniczne zdjęcie, które Chris Niedenthal zrobił w czasie stanu wojennego

w Warszawie. Fotografia ukazuje opancerzony transporter stojący przed kinem Moskwa,

w którym wyświetlano film F.F Coppoli „Czas Apokalipsy”. Chris Niedenthal jest reporterem

i świadkiem wielu wydarzeń w Polsce i na świecie. Na wystawie w Blue City zostaną zaprezentowane wielkoformatowe zdjęcia o tematyce politycznej, ale też obrazy z życia codziennego w czasach komunizmu. Dla większości ludzi żyjących w epoce PRL nie były to oczywiście zbytnio ciekawe czasy. Jednak dla młodego fotografa, który przybył z Londynu i nie wypuszczał z rąk aparatu fotograficznego, były inspiracją.

Chris Niedenthal współpracował m.in. z amerykańskim tygodnikiem Newsweek, z Time Magazine oraz niemieckim tygodnikiem Der Spiegel. Wygrał nagrodę w konkursie World Press Photo w 1986 roku za portret węgierskiego przywódcy Janosa Kadara. Był świadkiem powstania „Solidarności” podczas strajku w stoczni im. Lenina w Gdańsku w 1980 roku, jak również wprowadzenia stanu wojennego. Później dokumentował upadek komunizmu.

Uroczyste otwarcie wystawy będzie miało miejsce w poniedziałek 27 lipca o godzinie 17:30,

a uświetni je wystąpienie Chrisa Niedenthala, który opowie o swojej pracy i przedstawionych fotografiach.

To w ostatnim czasie kolejna wystawa fotografii w Blue City. Niedawno w centrum można było obejrzeć najlepsze zdjęcia prasowe z tegorocznej edycji konkursu Grand Press Photo.

- Powoli wracamy do organizowania imprez, z których Blue City słynie. Na razie są to wydarzenia kameralne, ale mamy nadzieję, że jesienią wrócimy do eventów muzycznych, tanecznych i sportowych. Chcemy przypomnieć, że Blue City to nie tylko miejsce robienia zakupów, ale również ośrodek życia społecznego. Cieszymy się, że Chris Niedenthal zdecydował się pokazać swoje prace właśnie u nas – mówi Krzysztof Sajnóg, dyrektor marketingu Blue City.

Wystawa zdjęć Chrisa Niedenthala odbywać się będzie na poziomie – 1 w Blue City i potrwa do 14 sierpnia. Wstęp jest bezpłatny.