Co może wyniknąć z połączenia technologii i sztuki?

Na to pytanie odpowiada nowa, internetowa galeria View on art (viewon.art). Wirtualna wystawa realnie odwzorowuje wnętrza prawdziwej galerii sztuki. Co ciekawe wirtualne wnętrze zostało zaprojektowane przez architektów z IMB Asymetria. Internetowa galeria daje możliwość spotkania się z dziełami niezależnie od panujących ograniczeń i uczy nowego podejścia do prezentowania sztuki w sieci.

REKLAMA

Rok 2020 okazał się trudny dla rynku sztuki. Wybuch pandemii zablokował działalność galerii, a artyści stracili możliwość rzeczywistego kontaktu ze swoją publicznością. Nowy tzw. „Korona-porządek” zainspirował środowisko artystyczne do nowych wyzwań. Przyspieszona została digitalizacja branży, a rynek sztuki musiał przenieść się do Internetu. Jak pokazuje niezależny raport Art Economics – The Art Market 2020 liczba dzieł nabytych drogą online stale rośnie, a w ciągu następnych pięciu lat będzie nadal wzrastać, dlatego pomysł stworzenia wirtualnej galerii „View on Art” wydaję się tak zasadny.

Dedykowane malarstwu, wirtualne wnętrze wysmakowane i stylowe, stworzone przez prawdziwego architekta (IMB Asymetria), pozwoli spotkać się z obrazem i jego twórcą oraz dostarczy niezapomnianych, wizualnych wrażeń. Dzięki użytej technologii widz przemierzający galerię sztuki będzie mógł podziwiać obrazy oraz porozmawiać z ich autorem. - Dzięki galerii View on Art, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przeniesiemy się do wirtualnego świata sztuki. Poznamy tam historie dzieł. Nawiążemy bezpośredni kontakt z artystami, a następnie, kiedy tylko najdzie nas na to ochota będziemy mogli wrócić do wystawy o każdym czasie i w każdym miejscu - mówi Edyta Kunc i dodaje: - Chcąc obcować ze sztuką niezależnie od okoliczności, musimy patrzeć w przyszłość bez ograniczeń i niepotrzebnego dystansu. Nasza galeria to krok w przyszłość. Pozwala nam robić to, co kochamy, bez strachu przed kolejnym lockdown’em.

Wirtualnej wystawie nie zagraża pandemia lub inne, zaskakujące warunki. Wystarczy mieć dostęp do internetu, by móc podziwiać piękno sztuki. Każdy, kto ceni sobie piękne obrazy może już od dnia 24 września br. wejść na stronę: Viewon.art i za pomocą komputera lub smartfona przejść się wirtualnymi korytarzami nowej wystawy. Moc wrażeń spotęguje użycie gogli VR, dzięki którym obraz będzie jeszcze bardziej rzeczywisty.

Pierwsza wystawa poświęcona będzie dziełom Janusza Gilewicza – znanego polskiego malarza, na co dzień tworzącego w Nowym Jorku, którego światowy lockdown zatrzymał w Polsce na dłużej. Wczesne fascynacje Janusza pracami Leonarda da Vinci przerodziły się w pasję na całe życie. Zgłębiając tajniki powstawania dzieł Wielkiego Mistrza, Gilewicz stał się epigonem renesansowych technik, adaptując je do swoich prac. Pierwsza wystawa potrwa aż do 23 listopada 2020 r. W kolejnych odsłonach zobaczyć będzie można obrazy znanych polskich artystów: Józefa Oraczewskiego i Marka Ałaszewskiego.