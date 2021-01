Co z choinkami, których nie można ponownie posadzić? MPO Łódź ma pomysł

Jak informuje Uml.lodz.pl, MPO już po raz czwarty odbierze poświąteczne choinki. Drzewka po odebraniu trafiają do kompostowni.

REKLAMA

Coraz popularniejsze jest ponowne sadzenie naturalnych choinek po Świętach, często jednak drzewka są niestety bez korzeni, więc nie można ich wysadzić do ziemi.

MPO Łódź ma pomysł na to, co zrobić z taką choinką. Drzewko trafia do kompostowni, gdzie przerabiane jest na nawóz niezbędny do zasilania roślin.

Odbiory drzewek będą trwać od 7 do 27 stycznia. Szczegółowe informacje, gdzie i w jakich dniach będzie można zostawić poświąteczne drzewko znajdują się na stronie uml.lodz.pl.